Punsch, Maroni und gebrannte Mandeln gehören zum Weihnachtsmarktbesuch einfach dazu. Doch wer sich kulinarisch ein bisschen mehr gönnen möchte, sollte bei der Wahl des Christkindlmarkts genauer hinschauen. Wir zeigen dir fünf Wiener Weihnachtsmärkte, bei denen sich ein Besuch auch für Genießer:innen lohnt.

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Einmal über den Christkindlmarkt schlendern, sich einen heißen Punsch holen und vielleicht noch eine Kleinigkeit essen: Für viele gehört das in der Adventzeit einfach dazu. Doch nicht jeder Markt bietet kulinarisch gleich viel Auswahl. In Wien gibt es einige Standorte, an denen du dich durch besonders viele Gastronomiestände kosten kannst. Laut Marktamt wurden für die Christkindlmärkte 2026 insgesamt 198 Gastronomiestände bewilligt. Wir haben fünf Märkte herausgesucht, die du dir anschauen solltest, wenn du jetzt im Advent schlemmen möchtest.

1. Schloss Schönbrunn: Hier hast du die größte Auswahl

Wenn es um die Anzahl der Gastronomiestände geht, liegt der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn ganz vorne. Insgesamt 32 Gastronomiestände wurden hier für 2026 bewilligt – mehr als bei jedem anderen Wiener Weihnachtsmarkt. Bei 99 Ständen insgesamt gibt es also einiges zu entdecken. Perfekt, wenn du dich nicht mit einem Punsch zufriedengeben möchtest, sondern Lust hast, dich durch verschiedene weihnachtliche Köstlichkeiten zu probieren. Und die prachtvolle Kulisse des Schlosses gibt es obendrein.

2. Am Hof: Ein kulinarischer Zwischenstopp in der Innenstadt

Mitten in der Wiener Innenstadt wartet der Weihnachtsmarkt Am Hof. 25 Gastronomiestände machen ihn zu einem der Märkte mit dem größten kulinarischen Angebot. Hier kannst du deinen Einkaufsbummel mit einer genussvollen Pause verbinden und dich durch das Angebot der verschiedenen Stände kosten. Gerade wenn du mehrere Weihnachtsmärkte an einem Tag besuchen möchtest, ist Am Hof ein guter Zwischenstopp.

3. Art Advent am Karlsplatz: Für alle, die Bio schätzen

Du legst Wert auf biologische Lebensmittel? Dann solltest du beim Art Advent am Karlsplatz vorbeischauen. Der Markt ist für sein Kunsthandwerk bekannt, hat aber auch kulinarisch etwas zu bieten: Die Gastronomie ist bio-zertifiziert. Insgesamt zwölf Gastronomiestände sorgen für die Verpflegung. Damit ist der Karlsplatz eine interessante Alternative zu den klassischen Weihnachtsmärkten, besonders für alle, die beim Essen gerne auf Bio-Qualität achten.

4. Spittelberg: Weihnachtsmarkt-Flair und viele Stände

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg ist mit seinen verwinkelten Gassen und historischen Häusern einer der stimmungsvollsten Orte für einen Adventspaziergang. Gleichzeitig bietet er auch kulinarisch einiges an Auswahl: 22 Gastronomiestände wurden für 2026 bewilligt. Zwischen den kleinen Gassen kannst du dich durch das Angebot kosten und den Besuch mit einem gemütlichen Bummel verbinden. Ideal für alle, die Weihnachtsmarkt-Flair und Genuss miteinander verbinden möchten.

5. Rathausplatz: Der Klassiker für Weihnachtsmarkt-Leckereien

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz darf in dieser Auswahl natürlich nicht fehlen. Neben der berühmten Kulisse und den festlich beleuchteten Bäumen warten hier 22 Gastronomiestände auf hungrige Besucher:innen. Ob du Lust auf etwas Herzhaftes, eine süße Nascherei oder einen wärmenden Punsch hast: Der Klassiker bietet eine große Auswahl für einen genussvollen Adventabend.