Das neue "La Liste"-Ranking kürt gleich 13 Restaurants zur Weltspitze. Besonders spannend für österreichische Gourmets: Drei der Top-Sieger liegen in unseren Nachbarländern – und auch zwei Austro-Gourmet-Tempel schaffen es unter die besten 100.

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Für eine kulinarische Weltreise muss man 2027 nicht unbedingt ins Flugzeug steigen. Das zeigt die neue Ausgabe von La Liste, einem der international wichtigsten Restaurant-Rankings. Gleich mehrere der höchstbewerteten Adressen befinden sich nur eine Reise über die österreichische Grenze entfernt. Gleichzeitig behauptet sich auch die heimische Spitzengastronomie eindrucksvoll im globalen Vergleich.

13 Top-Restaurants teilen sich Platz eins

Einen alleinigen Sieger gibt es in diesem Jahr nicht. Gleich 13 Restaurants erreichen 99,5 von 100 möglichen Punkten und teilen sich damit den ersten Platz. Die kulinarische Weltspitze reicht von Basel über Paris und Stockholm bis nach New York, Tokio und Hongkong.

Diese 13 Restaurants führen La Liste 2027 an:

Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois, Basel, Schweiz

Da Vittorio, Brusaporto, Italien

Frantzén, Stockholm, Schweden

Guy Savoy, Paris, Frankreich

L’Assiette Champenoise, Tinqueux, Frankreich

Le Bernardin, New York, USA

Martín Berasategui, Lasarte, Spanien

Schwarzwaldstube, Baiersbronn, Deutschland

SingleThread, Healdsburg, USA

Robuchon au Dôme – Julien Tongourian, Macau

Matsukawa, Tokio, Japan

Sushi Saito, Tokio, Japan

Lung King Heen, Hongkong

Drei Weltbeste liegen in unseren Nachbarländern

Mit dem Cheval Blanc in Basel, dem Da Vittorio im italienischen Brusaporto und der Schwarzwaldstube im deutschen Baiersbronn liegen drei der 13 bestbewerteten Restaurants der Welt in direkten Nachbarländern.

Im Cheval Blanc im Grand Hôtel Les Trois Rois verbindet Peter Knogl französische Haute Cuisine mit mediterranen und asiatischen Einflüssen. Das Da Vittorio nahe Bergamo wird von der Familie Cerea geführt und zählt seit Jahrzehnten zu den großen Aushängeschildern der italienischen Spitzengastronomie. Die Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach wiederum steht für präzise, klassisch französisch geprägte Küche auf höchstem Niveau.

Auch knapp hinter der absoluten Spitze ist die kulinarische Dichte rund um Österreich bemerkenswert. Das Hiša Franko von Ana Roš im slowenischen Kobarid erreicht ebenso 98 Punkte wie das Dal Pescatore und die Osteria Francescana in Italien, das Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier in der Schweiz sowie das ES:SENZ im deutschen Grassau. Das Ranking liest sich damit beinahe wie eine Reiseroute für den nächsten Gourmet-Kurztrip.

Steirereck und Landhaus Bacher unter den Top 100

Auch Österreich muss sich vor der internationalen Konkurrenz nicht verstecken. Das Steirereck im Wiener Stadtpark erreicht 98 von 100 Punkten und steht damit unter den ersten 100 Einträgen der Weltrangliste. Birgit und Heinz Reitbauer machten das Restaurant mit einer unverwechselbaren, modernen Interpretation österreichischer Küche zu einer der wichtigsten kulinarischen Adressen des Landes.

Ebenfalls unter den ersten 100 findet sich das Landhaus Bacher in Mautern an der Donau. Das Traditionshaus in der Wachau wird mit 97,5 Punkten bewertet. In der Küche führt Thomas Dorfer das kulinarische Erbe von Lisl Wagner-Bacher weiter und verbindet klassische Spitzenküche mit modernen Akzenten.

Österreich ist zudem bei den internationalen Sonderpreisen vertreten: Das Gut Purbach im Burgenland zählt zu den beiden Gewinnern des "Artisan & Authenticity Award", mit dem La Liste Restaurants für die Pflege und zeitgemäße Weiterentwicklung ihres kulinarischen Erbes auszeichnet.