Mehr Platz, mehr Komfort und kein lästiger Mittelsitz: Lufthansa testet eine neue Business-Class auf Kurz- und Mittelstrecken. Der Aufpreis kann allerdings bis zu 199 Euro betragen.

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Bisher bedeutete Business-Class auf vielen kürzeren Flügen vor allem einen freien Sitz neben sich. Damit soll nun Schluss sein: Lufthansa baut auf ausgewählten Strecken echte Premium-Sitze ein. Der Test startet 2027 und betrifft zunächst drei Verbindungen ab Frankfurt.

Acht neue Sitze pro Flugzeug

In den ersten beiden Reihen von sechs Airbus A320 wird die bisherige 3-3-Bestuhlung durch eine 2-2-Anordnung ersetzt. Statt drei Sitzen pro Seite gibt es damit nur noch zwei. Der Mittelsitz fällt weg, zugleich wächst der Sitzabstand auf knapp einen Meter.

In den ersten beiden Reihen von sechs Airbus A320 wird die bisherige 3-3-Bestuhlung durch eine 2-2-Anordnung ersetzt. (Archivfoto) © Getty Images

Die neuen Plätze verfügen laut Lufthansa über eine verstellbare Rückenlehne, eine Beinstütze und eine Fußauflage. Auch ein ausklappbarer Tisch und zusätzlicher Stauraum gehören zur Ausstattung.

Drei Strecken ab Frankfurt

Ab März 2027 sollen die umgerüsteten Maschinen fix auf den Strecken von Frankfurt nach Athen, Nizza und Kairo eingesetzt werden. Buchbar sind die neuen Sitze bereits seit Dienstag. Der Aufpreis gegenüber der bisherigen Business-Class mit freiem Mittelsitz liegt laut aktuellen Buchungsabfragen zwischen 99 und 199 Euro.

Das erste umgebaute Flugzeug soll bereits am 16. Dezember 2026 auf wechselnden Strecken unterwegs sein. Ab Februar 2027 werden die Maschinen für die drei Testverbindungen eingeplant.

Auch Starlink-Internet an Bord

Zusätzlich erhalten die sechs Flugzeuge das neue Satelliten-Internetsystem der Lufthansa Group auf Basis von Starlink. Damit sollen Passagiere künftig auch Videostreaming nutzen und cloudbasiert arbeiten können.

Ob Lufthansa das neue Sitzkonzept auf weitere Strecken ausweitet, hängt vom Erfolg des Tests ab. Im Konzern gibt es bereits Erfahrungen: Eurowings hatte ähnliche Sitze auf der Verbindung Berlin–Dubai erprobt und plant, seine Ausstattung mit diesen Plätzen auszuweiten.