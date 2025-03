Hauptstraße neuer Bettelei-Hotspot in Linz

"Die Menschen in Linz müssen verstehen, dass jede Spende an Bettler dieses System weiter befeuert", sagt Vizebürgermeister.

Linz. Die organisierte Bettelei nimmt in Linz wieder deutlich zu. Es ist zwar entlang der Linzer Landstraße, ihren Seitenstraßen, rund um den Linzer Hauptbahnhof und auf öffentlichen Plätzen durch ein seit 2016 geltendes so genanntes sektorales Bettelverbot gelungen, die übermäßige Bettelei in diesen Bereichen spürbar einzudämmen. Doch mittlerweile tun sich neue Problemzonen in Linz auf. Insbesondere in der Hauptstraße in Urfahr mehren sich die Beschwerden von Anrainern, Passanten und Geschäftsleuten, dass das aufdringliche und störende Betteln – speziell etwa in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum Lentia – stark zugenommen habe. Insgesamt wurden im Zeitraum von Februar 2024 bis Februar 2025 578 Fälle von illegaler Bettelei in Linz gemeldet. Besonders auffällig ist der rasante Anstieg der Fälle an der Hauptstraße in Urfahr, wo allein im Februar 35 Fälle verzeichnet wurden.





Bettler hausen in Abbruchhäusern

"Niemand in Linz ist zum Betteln gezwungen, es gibt ein breites Netz an Unterstützungen und Einrichtungen", sagt Sicherheitsstadtrat Michael Raml und warnt vor organisierten Bettlerbanden. Vermehrt ist zu beobachten, dass einzelne Personen regulär eine Wohnung mieten, die dann jedoch von einer Vielzahl an Bettlern genutzt wird. Darüber hinaus werden zunehmend leerstehende Abbruchhäuser als Unterkunft verwendet. Auffällig ist, dass einige Hauseigentümer diese Praxis offenbar dulden, ohne aktiv dagegen vorzugehen. Besonders betroffen sind die Wiener Straße, die Kremplstraße sowie das Gebiet rund um die Hauptstraße in Urfahr“, gibt Helmut Haas, Leiter des städtischen Erhebungsdienstes, Auskunft.

Sicherheitsstadtrat Raml hat aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung einen Brief an die Supermarktketten gerichtet, in dem er an die Betreiberinnen und Betreiber appelliert, Maßnahmen zu ergreifen, um das Betteln auf ihren privaten Flächen zu unterbinden. Die ÖVP fordert bereits seit Monaten und weiterhin ein sektorales Bettelverbot auf der Hauptstraße.