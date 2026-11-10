LRH hat Sportförderungen und Ticket-Einladungen überprüft

Der Lask hat im Vorjahr 3,6 Mio. Euro Sportförderung bekommen, der SV Ried 245.000 Euro: Der Landesrechnungshof (LRH) hat die Förderungen und das Sponsoring des Landes OÖ und seiner Beteiligungsunternehmen im Sport geprüft.

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Es zeigte sich Verbesserungsbedarf bei der Nachvollziehbarkeit von Förderentscheidungen, dem Ausmaß der Sponsoringaktivitäten und den Compliance-Regelungen für Einladungen an Dritte zu Sportevents.

Im Vorjahr zahlte das Land OÖ rund 9,8 Mio. Euro an Sportfördermitteln aus. Die Sportförderrichtlinien der Landessportdirektion sind laut LRH wenig konkret und ermöglichen einen großen Entscheidungsspielraum. Weder aus den Richtlinien noch aus Einzelberechnungen ergab sich, wie konkrete Förderhöhen zustande kamen. "Um die strategische Orientierung und die Nachvollziehbarkeit von Förderentscheidungen zu gewährleisten, braucht es verbindliche Entscheidungsgrundlagen, konkrete Entscheidungskriterien und durchgängige Förderziele", sagt Direktor Rudolf Hoscher.

Sponsoring überprüfen

Insgesamt gibt es ein vielfältiges Sponsoringengagement des Landes OÖ und seiner Beteiligungsunternehmen im Sport. Die Unternehmen mit den höchsten Sponsoringaktivitäten waren die Energie AG und die Hypo OÖ. Die größten Sponsoringnehmer waren 2025 der LASK mit 3,6 Mio. Euro, die Energie AG Sportfamilie mit 1,5 Mio. Euro und die SV Ried mit 245.000 Euro. "Aus unserer Sicht sollten die Sponsoringaktivitäten im Sportbereich auf den Prüfstand gestellt werden", ergänzt Direktor Hoscher, der auch daran erinnert, dass beispielsweise die Energie AG vor einem Sparprogramm in Millionenhöhe steht.

VIP-Tickets trotz Sparzwang

Im Rahmen von Sponsoringvereinbarungen verfügen einige Beteiligungsunternehmen des Landes über eine Vielzahl von Tickets zu Sportveranstaltungen. "Tickets mit dem Ziel zu kaufen, sie zur besseren Vernetzung oder als Benefit zu verteilen, sieht der LRH kritisch – vor allem bei Unternehmen, die Zuschüsse des Landes OÖ erhalten und somit mit Steuermitteln unterstützt werden", betont Hoscher.



Die Energie AG und die Hypo OÖ führen keine Aufzeichnungen über die Nutzung ihrer Tickets. Ohne Aufzeichnungen bleibt für den LRH offen, ob die Anzahl der – vor allem hochwertigen – Tickets für die Ausübung des Geschäftszwecks notwendig ist oder ob sie aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit reduziert werden kann.

Verhaltenskodex auch für Vorstände

Kritisch äußert der LRH zudem, dass der Verhaltenskodex der Hypo OÖ ausdrücklich nur für Mitarbeiter, nicht jedoch für die Mitglieder des Vorstands gilt. "Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion und beeinflussen damit die Unternehmenskultur wesentlich. Das Regelwerk sollte entsprechend erweitert werden", sagt Hoscher.