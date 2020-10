So fies schießt Dieter Bohlen gegen Evelyn Burdecki

Beim Staffel-Start von "Das Supertalent" ging es in der Jury nicht gerade freundlich zu.

Am Samstagabend startete "Das Supertalent" erstmals mit der neu besetzten Jury: Neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell beurteilen nun auch Comedy-Star Chris Tall und Dschungelkönigin Evelyn Burdecki die Teilnehmer.

Und Burdecki hatte es schon zu Beginn nicht leicht mit Urgestein Dieter Bohlen - der hatte sie in der ersten Sendung der neuen Staffel ununterbrochen am Kieker. Schon nach Burdeckis ersten Worten ätzte Bohlen: „Wenn ich deine Stimme höre, denke ich immer, die Feldbusch sitzt neben mir“. Er spielte damit auf seine Blitz-Ehe mit Verona Pooth (damals Feldbusch) an.

Wenig später legte Bohle nochmals nach: „Hast du schon immer so gesprochen? Du würdest Verona noch schlagen. Das hat Jahre gedauert, die aus meinem Ohr zu bekommen“, stichelte er erneut gegen Burdeckis Stimme. „Das klingt wie 'ne Ziege!“