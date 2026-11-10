Weil Mäuse keine Menschen sind

Unter diesem Motto fordert die Tierschutzombudsstelle Wien einen rascheren Umstieg auf tierversuchsfreie Forschung.

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Denn viele Tierversuche sind nicht nur aus Sicht des Tierschutzes problematisch, sondern liefern auch für die Medizin beim Menschen oft keine verlässlichen Ergebnisse. Beim Jahresforum in der Wiener Urania haben Forschende, Unternehmen und Politik gezeigt, welche Alternativen es bereits gibt – und warum sie noch viel stärker eingesetzt werden müssen.

Jährlich sterben in Österreich rund 500.000 Tiere im Zusammenhang mit Tierversuchen. Etwa 300.000 davon sind sogenannte Überschusstiere: Sie werden getötet, ohne jemals in einem Versuch verwendet worden zu sein. Gleichzeitig ist die Aussagekraft von Tierversuchen begrenzt. Laut einer Auswertung scheitern 92 Prozent der Wirkstoffe, die Tierversuche bestanden haben, später in der Prüfung am Menschen. Eine mögliche Lösung sind sogenannte New Approach Methodologies, kurz NAMs. Dabei werden beispielsweise menschliche Zellen und Gewebe verwendet, um Organe im Labor nachzubilden. Auf sogenannten Organ-Chips lassen sich etwa Reaktionen einer Mini-Leber untersuchen. Das kann für die Forschung aussagekräftiger sein als Versuche an Mäusen oder Ratten.

Dass diese Methoden bereits funktionieren, zeigt die Arbeit der Wiener Infektionsforscherin Doris Wilflingseder. Zu Beginn der Corona-Pandemie konnte sie mit menschlichem Atemwegsgewebe wichtige Erkenntnisse gewinnen – ganz ohne Tierversuche.

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Warum setzen sich diese Alternativen trotzdem noch nicht flächendeckend durch?

Ein Grund sind etablierte Strukturen in der Forschung. Häufig wird weiterhin mit den Methoden gearbeitet, die schon lange bekannt sind. Dazu kommen fehlende Fördermöglichkeiten und Lücken in der Ausbildung. Auch dort müssten tierversuchsfreie Verfahren stärker berücksichtigt werden.

Die Politik sieht ebenfalls Reformbedarf. Das Regierungsprogramm sieht eine Novelle des österreichischen Tierversuchsgesetzes vor. Das Wissenschaftsministerium bezeichnet den Ersatz von Tierversuchen als oberste Priorität. Vor allem die Zahl der sogenannten Überschusstiere soll sinken.

Auch Wien setzt auf tierversuchsfreie Forschung. Start-ups entwickeln dort bereits Organoide, also kleine, im Labor gezüchtete Gewebemodelle, an denen Wirkstoffe etwa gegen Epilepsie oder Alzheimer getestet werden. Die Life-Sciences-Branche ist zwischen 2021 und 2024 um acht Prozent gewachsen.

Das Fazit des Jahresforums: Die Alternativen sind vielerorts bereits vorhanden. Jetzt braucht es mehr Förderung, bessere Ausbildung und politische Reformen, damit Forschung künftig zuverlässiger für Menschen ist – und weniger Tiere dafür leiden und sterben müssen.