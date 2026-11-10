Wenn Tiere trotz Notfall warten müssen

In Österreich droht eine zunehmend schlechtere Versorgung der Tiere auf Landwirtschaften.

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Bis 2032 könnten laut einer Prognose bis zu 120 Tierärzt:innen für Bauernhöfe fehlen. Schon jetzt berichten Landwirt:innen, dass sie teilweise selbst in Notfällen warten müssen, bis ein Tierarzt verfügbar ist. Für kranke oder verletzte Tiere kann das schwerwiegende Folgen haben. Wenn Hilfe zu spät kommt, drohen unnötiges Leiden und eine Verschlechterung des Gesundheitszustands. Besonders angespannt ist die Lage in ländlichen Regionen. Lange Anfahrtswege, fehlende Fachkräfte und Lücken bei Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdiensten erschweren die Versorgung.

Laut einer von der Österreichischen Tierärztekammer beauftragten Simulation könnten 2032 bis zu 120 notwendige Tierärzt:innen fehlen. Bis 2037 steigt die Zahl auf rund 140. Gleichzeitig gehen viele erfahrene Tierärzt:innen in Pension. Junge Absolventinnen und Absolventen entscheiden sich überwiegend für Kleintierpraxen in Städten anstatt als Amtstierärzt:innen tätig zu werden.

Doch woran könnte das liegen?

Immer mehr Tierärzt:innen berichten von belastenden Arbeitssituationen bei Heimtier- oder Betriebskontrollen. Das zeigt auch der Fall vom 12. Februar 2026 im Bezirk Wels-Land in Oberösterreich. Zwei Tierärzt:innen wurden bei einer Kontrolle des ehemaligen Bauernhofes attackiert und versucht mit Kabelbindern zu fesseln. Immer wieder berichten Tierärzt:innen von gefährlichen Situationen, ähnlich wie diese. Während die Arbeit in Kleintierpraxen häufig in einem harmonischeren Rahmen stattfindet, können Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben oder privaten Tierhaltungen zu besonders angespannten Situationen führen.

Der Personalmangel betrifft aber nicht nur akute Behandlungen. Auch die Kontrolle von Tierhaltungen und das frühzeitige Erkennen von Missständen können erschwert werden, wenn zu wenig Personal für Kontrollen und Betreuung zur Verfügung steht. Wo Zeit und Fachkräfte fehlen, besteht die Gefahr, dass Tierleid länger unentdeckt bleibt. Wie groß diese Lücken tatsächlich sind, lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht beziffern. Klar ist aber: Eine verlässliche tierärztliche Versorgung ist auch entscheidend, um Krankheiten früh zu erkennen und Tierseuchen einzudämmen.

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Der ÖVP-Abgeordnete und Landwirt Andreas Kühberger fordert deshalb rasche Maßnahmen zur Sicherung der tierärztlichen Versorgung am Land. Gemeinsam mit weiteren ÖVP-Abgeordneten hat er dazu eine Petition eingebracht. Gefragt sind Lösungen, die kurzfristig die Betreuung von Tieren auf Landwirtschaften sicherstellen und langfristig genügend Fachkräfte gewährleisten. Bemerkenswert ist, dass diese Forderung ausgerechnet von ÖVP-Abgeordneten ausgeht. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig erklärte auf unsere Nachfrage Anfang September, von der schwierigen Lage der Tierärzt:innen nichts zu wissen. Aus Tierschutzsicht ist die Forderung nach mehr tierärztlichem Personal jedenfalls zu begrüßen.