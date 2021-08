Punk-Comeback für "Turbobier"

Von der Politik wieder auf die Bühne. Turbobier beenden Corona-Konzertflaute.

Musik. Vorglühen im Liegestuhl ab 10 Uhr, der erste Stich um 12 Uhr und das letzte Bier fast schon bei Sonnenaufgang. Harter und berauschender Arbeitstag für Marco Pogo. Gestern gab’s in der Wiener Arena nach über 600 Tagen Corona-Pause das Konzert-Comeback von Turbobier. 3.000 Fans (ausverkauft!) feierten das erste große Rock-Konzert in der Pandemie.

Für den Punk-Event hatte Pogo die neue 4G-Regel ausgerufen: „auch ge­biasch­telt“ – also betrunken. Fürs Impfen sorgte er gleich selbst – für Stimmung sowieso: vom Opener Feuerwehrfestl bis zum Finale Fuaßboiplotz war das große Punk-Feuerwerk geplant: 21 Hits („Das grenzte ja fast an Arbeit!“), Feuerfontänen und ein rollendes Bierfass inklusive.

„Ein denkwürdiger Abend. Wenn ich mich nicht komplett vernichte, werde ich den nie vergessen.“ Gut, dass er zur Erinnerung daran auch ein Souvenir-Leiberl bereitgestellt hat: „… all I got was this lousy T-Shirt and a ­muadsdrum Rausch“.