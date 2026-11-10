Achtung an Autofahrer:innen: Wildtiere auf Straßen

Im Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen auf Österreichs Straßen. Vor allem in der Dämmerung und bei Dunkelheit queren Rehe und andere Wildtiere häufig die Fahrbahn.

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Die Folgen sind oft tödlich: In der Saison 2025/2026 wurden in Österreich mehr als 65.000 Wildtiere als Verkehrsopfer gemeldet. Besonders betroffen sind Rehe, Hasen und Fasane. Die tatsächliche Zahl dürfte noch höher liegen, denn nicht jeder Wildunfall wird gemeldet.

Für die Tiere bedeutet eine Kollision häufig schwere Verletzungen und großes Leid. Manche flüchten verletzt in den Wald und bleiben zunächst unentdeckt. Umso wichtiger ist es, Wildunfälle zu verhindern. Doch eine aktuelle Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt: Viele Autofahrer passen ihre Geschwindigkeit selbst bei Warnschildern vor Wildwechsel nicht an. Dabei sind laut KFV 38 Prozent der Wildunfälle auf nicht angepasste Geschwindigkeit und 54 Prozent auf Unachtsamkeit und Ablenkung zurückzuführen.

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Auch die richtige Beleuchtung spielt eine Rolle. Taucht ein Reh vor dem Auto auf, sollte man kontrolliert stark bremsen und das Fernlicht abblenden. Denn grelles Licht kann Wildtiere blenden und dazu führen, dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben. Spezielle Wildwarnreflektoren an Straßenleitpflöcken sollen das Scheinwerferlicht seitlich in Richtung Waldrand lenken und Rehe davon abhalten, auf die Straße zu springen. Wie zuverlässig diese Reflektoren Wildunfälle tatsächlich verhindern, ist wissenschaftlich allerdings nicht eindeutig belegt. Sie ersetzen daher keinesfalls eine angepasste Geschwindigkeit und erhöhte Aufmerksamkeit.

Besonders im Herbst ist Vorsicht geboten

Die Tiere wechseln zwischen ihren Einständen und den Feldern, um Nahrung zu suchen. Nach der Zeitumstellung fällt zudem der Berufsverkehr häufiger mit der Dämmerung zusammen. Autofahrer sollten deshalb besonders aufmerksam die Straßenränder beobachten und jederzeit bremsbereit sein. Denn Rehe sind oft nicht allein unterwegs – folgt ein Tier über die Straße, können weitere nachkommen. Kommt es dennoch zu einem Zusammenstoß, muss die Polizei verständigt werden, auch wenn das Tier verletzt davonläuft. Sie kann die zuständige Jägerschaft informieren, damit nach dem Tier gesucht wird. Ein verletztes Wildtier sollte keinesfalls selbst angefasst oder verfolgt werden.

Wildunfälle sind damit nicht nur ein Risiko für Menschen, sondern auch ein erhebliches Tierschutzproblem. Wer langsamer fährt, Warnhinweise ernst nimmt und im Ernstfall richtig reagiert, kann dazu beitragen, Unfälle und unnötiges Tierleid zu verhindern