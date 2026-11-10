Gute Nachrichten aus dem Tierschutz

Gute Nachrichten gibt es aus Thailand: Im Elephant Nature Park in Chiang Mai haben Elefantenmama Tato und ihr sieben Monate altes Baby Ariya ein neues Zuhause gefunden.

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Parkgründerin Lek hatte erfahren, dass das Jungtier zum Verkauf angeboten wurde – und setzte sich dafür ein, Mutter und Tochter gemeinsam zu retten. Tato musste bereits ein früheres Baby verlieren, das verkauft und von ihr getrennt wurde. Die beiden Elefanten wurden für den Tourismus eingesetzt, etwa für Elefantenreiten und andere touristische Angebote. Dieses Schicksal bleibt der kleinen Ariya nun erspart: Sie darf geschützt und in Sicherheit an der Seite ihrer Mutter aufwachsen. Gemeinsam mit anderen Elefanten soll sie künftig ein Leben mit mehr Freiheit und ohne Ausbeutung führen können. Lek hofft außerdem, Tatos erstes Kalb eines Tages zu finden und die Familie vielleicht wieder vereinen zu können.

Artenschutz in Deutschland und Österreich

Hier hat sich der Uhu nach seiner starken Verfolgung im vergangenen Jahrhundert wieder erholt. In Deutschland haben Schutzmaßnahmen und Wiederansiedlungsprogramme dazu beigetragen, dass die größte heimische Eule heute wieder in weiten Teilen des Landes brütet. Auch in Österreich ist die Entwicklung positiv: Laut BirdLife Österreich leben hierzulande geschätzt 360 bis 530 Brutpaare, der langfristige Bestandstrend ist zunehmend. Möglich wurde diese Erholung vor allem durch gesetzlichen Schutz und den Rückgang der direkten Verfolgung.

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Eine Aktion des TierQuarTier Wien zeigt, wie aus Hilfe auf Zeit ein Zuhause für immer werden kann: Wegen Bauarbeiten suchte das Tierheim vorübergehende Pflegeplätze für seine Hunde. Mehr als 900 Menschen meldeten sich – und die Resonanz übertraf alle Erwartungen. Über 25 Hunde haben in den vergangenen Wochen ein dauerhaftes Zuhause gefunden, weitere dürfen die Bauzeit bei Pflegefamilien verbringen. Insgesamt sind dadurch bereits mehr als 30 Hunde ausgezogen. Die Zahl der im TierQuarTier lebenden Hunde sank von rund 120 auf etwa 90. Besonders für jene Tiere, die schon lange warten oder schwerer vermittelbar sind, hofft das Team, dass die Aufmerksamkeit anhält – damit auch sie endlich ihre Menschen finden.



Auch für Gorillas in der demokratischen Republik Kongo gibt es gute Neuigkeiten: Im Nkuba-Schutzgebiet sind weitere 445 Quadratkilometer Wald offiziell unter Schutz gestellt worden. Damit sind inzwischen 91 Prozent des insgesamt 2.400 Quadratkilometer großen Gebiets rechtlich anerkannt. Das schützt auch den Lebensraum der bedrohten östlichen Flachlandgorillas. Möglich wurde dieser Fortschritt durch die Zusammenarbeit zwischen lokalen Gemeinden und dem Dian Fossey Gorilla Fund – einer Naturschutzorganisation, die wilde Gorillas erforscht, ihre Lebensräume schützt und die Bevölkerung vor Ort in den Artenschutz einbindet. Seit Beginn der gemeinsamen Schutzarbeit in Nkuba wurden dort keine Gorillas mehr getötet. Auch Waldelefanten, die durch Wilderei lokal verschwunden waren, kehren zurück.