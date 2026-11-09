Tierschutzverstöße auf Wiener Märkten?

Neue Schulung für Karpfenhändler.

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Die Wiener Behörden beschäftigen sich aktuell mit Meldungen über einen tierschutzwidrigen Umgang mit Karpfen auf Märkten. Hier werden die Tiere lebend gehalten und kurz vor dem Verkauf getötet. Da es beim Herausfangen der Fische und bei ihrer Tötung zu mehreren Verstößen gekommen sei, reagieren die Wiener Behörden nun mit einem Schulungsprogramm über artgerechtes Töten der Tiere.

Der kostenlose Kurs soll den richtigen Umgang mit lebenden Fischen vermitteln. Dass eine solche Initiative notwendig ist, wirft allerdings Fragen zur bisherigen Praxis auf.

Die Tiere stammen größtenteils aus heimischen Teichwirtschaften in Niederösterreich, insbesondere aus dem Waldviertel. Doch offenbar läuft der Umgang mit den Fischen nicht immer so ab, wie es die Tierschutzvorschriften verlangen. Wie viele Fälle gemeldet wurden und ob dabei konkrete Verstöße festgestellt oder geahndet wurden, geht aus der Aussendung seitens der Behörde nicht hervor. Die Vorfälle waren für das Veterinäramt jedoch Anlass genug, eine Schulungsinitiative zu starten.

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Der neue Kurs richtet sich an Mitarbeiter*innen der Wiener Marktstände. In einer theoretischen Einführung und praktischen Übungen direkt vor Ort sollen sie lernen, wie Fische schonend gehandhabt, korrekt betäubt und fachgerecht geschlachtet werden. Auch die gesetzlichen Tierschutzbestimmungen stehen auf dem Programm. Die erste Schulung fand im Oktober 2026 statt. Ziel sei es, die Situation sowohl für die Fische als auch für die Mitarbeiter*innen nachhaltig zu verbessern.

Kontrollen allein reichen nicht

Das Marktamt kontrolliert die Stände regelmäßig. Oft geht es hier jedoch um die Einhaltung der Regelungen zur Kühlung und Hygiene. Der tierschutzgerechte Umgang mit lebenden Fischen ist zwar ein weiterer wichtiger Aspekt. Doch die Meldungen zeigen, dass offenbar Handlungsbedarf besteht.

Ob die neue Schulung ausreicht, um Verstöße künftig zu verhindern, wird sich erst in der Praxis zeigen. Entscheidend ist, dass die vermittelten Standards nicht nur bekannt sind, sondern im Alltag auch konsequent eingehalten werden. Dazu braucht es neben Information und Ausbildung auch wirksame Kontrollen und gegebenenfalls Konsequenzen bei festgestellten Verstößen.

Finanziert wird das Angebot über den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds, weshalb es für die Marktstand-Mitarbeiter*innen kostenlos ist. Die Stadt Wien sieht in der Initiative einen Schritt, um regionalen Fischverkauf und zeitgemäßen Tierschutz besser miteinander zu verbinden. Ob die neue Schulung dieses Ziel erreicht, werden die konsequente Umsetzung und künftige Kontrollen zeigen.