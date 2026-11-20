Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa baut an ihren wichtigsten Drehkreuzen massiv Jobs ab. Die AUA setzt in Österreich auf eine andere Strategie.

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Paukenschlag für die Luftfahrtbranche: An den Mega-Flughäfen in Frankfurt und München sollen insgesamt rund 1.000 Stellen gestrichen werden.

Internes Schreiben gelang in Öffentlichkeit

Das geht aus einem Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten hervor, über das mehrere Medien berichteten. Eine Konzernsprecherin bestätigte den Brief, äußerte sich aber nicht weiter zum Inhalt.

Spurlos geht der Spardruck aber auch an der österreichischen Tochter nicht vorbei. Die AUA will hierzulande auf "verlangsamte Nachbesetzungen und natürliche Abgänge" setzen. © APA/GEORG HOCHMUTH

AUA: "Kein Abbauporgramm"

Greift der Sparkurs jetzt auch auf Austrian Airlines (AUA) über? Auf Medienanfrage gibt es aus Wien vorerst Entwarnung. Ein "formales Abbauprogramm" sei aktuell nicht geplant, heißt es vonseiten einer AUA-Sprecherin.

Spurlos geht der Spardruck aber auch an der österreichischen Tochter nicht vorbei. Die AUA will hierzulande auf "verlangsamte Nachbesetzungen und natürliche Abgänge" setzen.

Piloten drohen mit Streiks

Die deutsche Pilotengewerkschaft VC wirft Lufthansa unterdessen vor, mit dem Abbau von 1.000 Jobs Druck auf die Belegschaft auszuüben. "Mit düsteren Szenarien wird Unsicherheit geschürt und Druck auf die Beschäftigten aufgebaut", kritisierte die deutsche Vereinigung Cockpit (VC) am Freitag. In einem bekannt gewordenen internen Schreiben setze die Airline ein "möglichst bedrohliches Gesamtbild" zusammen. "Das ist ein Spiel mit den Zukunftsängsten der Beschäftigten".

Die Kernmarke Lufthansa durchläuft schon länger ein Sparprogramm, das Konzernchef Carsten Spohr beschleunigen will, "um sie auch bei der Wertschaffung wieder zum Aushängeschild" der gesamten Lufthansa Group zu machen. Bisher bekannt ist, dass der Konzern bis 2030 insgesamt bis zu 4.000 Stellen abbauen will.

Im Tarifstreit mit den Piloten zeichnet sich auch nach sieben Monaten der Gespräche keine Lösung ab. Die Pilotengewerkschaft erklärte die mit Verzicht auf Streik verbundene Friedenspflicht für beendet. Ob und wann nach dem Arbeitskampf im Frühjahr erneut gestreikt wird, ließ VC-Präsident Andreas Pinheiro bisher offen.