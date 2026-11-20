Die Sicherheitslage im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu – und jetzt zieht der nächste große TV-Sender drastische Konsequenzen.

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Sky Deutschland verzichtet komplett darauf, Moderatoren, Experten und Kameraleute zum Großen Preis von Katar am 29. November zu schicken. Damit folgt der Pay-TV-Sender dem Beispiel von ServusTV, Canal+ und DAZN, die ihre Teams ebenfalls abziehen.

Angst vor Eskalation in Katar

Hintergrund des spektakulären Rückzugs ist der anhaltende Iran-Krieg und die extrem angespannte Sicherheitslage in der gesamten Golfregion.

Auch das deutsche Auswärtige Amt rät derzeit dringend von Reisen nach Katar ab.

Sogar große Sportartikel-Ausrüster wie Puma lassen ihr Personal sicherheitshalber zu Hause.

“"Ich vertraue darauf, dass die Formel 1 und die FIA da die richtige Entscheidung treffen. Ich habe nicht alle Informationen, ich bin kein Offizier. Was man in den Nachrichten sieht, sind nur fünf Prozent dessen, was tatsächlich passiert. Also verlässt man sich auf die Informationen der Leute weiter oben. So einfach ist das."” Max Verstappen (Red Bull)

Was das jetzt für die Formel-1-Fans bedeutet

Von einem kompletten TV-Boykott kann aber keine Rede sein. Alle Trainings, das Qualifying und das Rennen werden wie gewohnt live auf Sky Sport F1 übertragen.

Statt direkt aus der Wüste melden sich die Sky-Moderatoren und Experten diesmal aus dem sicheren Studio in Unterföhring bei München. Die Vorberichterstattung startet wie gewohnt 60 Minuten vor dem Rennstart.

Saisonfinale in Abu Dhabi wacklig

Während die Formel-1-Bosse und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem trotz aller Kritik an der Austragung festhalten – obwohl sowohl die Fahrer- als auch die Konstrukteurs-WM sportlich längst entschieden sind –, bleibt eine Frage noch völlig offen: Was passiert beim großen Saisonfinale am 6. Dezember in Abu Dhabi? Ob Sky seine Crew zumindest für das letzte Rennen des Jahres wieder ins Fahrerlager schickt oder auch hier die Notbremse zieht, hat der Sender bislang noch nicht entschieden.