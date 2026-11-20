Es klingt wie ein Drehbuch aus einem Science-Fiction-Blockbuster, wird aber schon bald Realität: Google will seine energiehungrigen KI-Server künftig nicht mehr nur auf der Erde betreiben, sondern direkt in die Umlaufbahn schießen.

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Der Grund für den spektakulären Ausflug ins All ist simpel: Moderne KI-Systeme verschlingen gigantische Mengen an Elektrizität und erzeugen enorme Hitze.

Im Weltall löst Google gleich zwei Probleme auf einen Schlag. Unter dem Codenamen "Project Suncatcher" sollen spezielle Satelliten rund um die Uhr von der Sonne bestrahlt werden. Im Weltall scheint die Sonne schließlich fast durchgehend, ganz ohne Wolken oder Nachtpausen, die sonst stören.

Amazon-Boss Jeff Bezos. © Gettyimages

Bezos-Rakete bringt die Technik ins All

Damit die Technik überhaupt den Weg nach oben findet, kommt die Schwerlast-Rakete "New Glenn" von Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen ins Spiel. Wie beide Konzerne nun offiziell bestätigten, soll der Start im ersten Quartal 2029 über die Bühne gehen.

Wettlauf der Tech-Milliardäre im Orbit

Mit dieser Aktion geht das Rennen um die Vorherrschaft im All in die nächste Runde. Während SpaceX-Boss Elon Musk das Weltall bereits mit Tausenden Starlink-Satelliten füllt, greifen Google und Bezos jetzt ebenso nach den Sternen.

Ob die Weltraum-Cloud am Ende wirklich die Energieprobleme der Tech-Welt löst, zeigt sich spätestens 2029 – wenn die ersten KI-Server tatsächlich abheben...