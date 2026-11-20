All-Pläne
Google und Jeff Bezos schießen jetzt KI-Server ins Weltall
Der Grund für den spektakulären Ausflug ins All ist simpel: Moderne KI-Systeme verschlingen gigantische Mengen an Elektrizität und erzeugen enorme Hitze.
Im Weltall löst Google gleich zwei Probleme auf einen Schlag. Unter dem Codenamen "Project Suncatcher" sollen spezielle Satelliten rund um die Uhr von der Sonne bestrahlt werden. Im Weltall scheint die Sonne schließlich fast durchgehend, ganz ohne Wolken oder Nachtpausen, die sonst stören.
Bezos-Rakete bringt die Technik ins All
Damit die Technik überhaupt den Weg nach oben findet, kommt die Schwerlast-Rakete "New Glenn" von Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen ins Spiel. Wie beide Konzerne nun offiziell bestätigten, soll der Start im ersten Quartal 2029 über die Bühne gehen.
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Wettlauf der Tech-Milliardäre im Orbit
Mit dieser Aktion geht das Rennen um die Vorherrschaft im All in die nächste Runde. Während SpaceX-Boss Elon Musk das Weltall bereits mit Tausenden Starlink-Satelliten füllt, greifen Google und Bezos jetzt ebenso nach den Sternen.
Ob die Weltraum-Cloud am Ende wirklich die Energieprobleme der Tech-Welt löst, zeigt sich spätestens 2029 – wenn die ersten KI-Server tatsächlich abheben...
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