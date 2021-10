Viererpack! Daka-Show für Leicester City

Patson Daka hat Leicester City am Mittwoch im Alleingang einen 4:3-Auswärtserfolg in der Europa League gegen Spartak Moskau beschert.

Goalgetter und Ex-Bulle Patson Daka ist bei Leicester City endgültig angekommen! Er führte am dritten Spieltag der UEFA Europa League seine "Foxes" zum ersten Sieg. Auswärts bei Spartak Moskau trumpfen die Engländer mit 4:3 nach 0:2-Rückstand auf. Daka erzielte alle vier Leicester-Tore!

An der Spitze der Gruppe liegt Legia Warschau, das am Donnerstag in Neapel auf den noch sieglosen SSC Napoli trifft.