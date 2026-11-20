Jeden Morgen glaubte Caitlin Little, es sei wieder der 13. Oktober 2017. Nach einem Unfall konnte sich die US-Amerikanerin jahrelang kaum neue Erinnerungen merken. Eine besondere Behandlung brachte schließlich die Wende – jetzt hat sie geheiratet.

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Caitlins Leidensweg begann im Oktober 2017. Die damals 13-Jährige trainierte mit Mitschülern für einen Crosslauf an ihrer Highschool in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina. Dabei stolperte ein Mädchen und stürzte auf Caitlin. Mit der Stirn traf es sie an der Schläfe. Die Folge war eine schwere Gehirnerschütterung.

Doch statt sich zu erholen, verlor Caitlin die Fähigkeit, neue Erinnerungen zu speichern. Jeden Morgen wachte sie auf und glaubte, es sei der Tag nach ihrem Unfall. Ärzte diagnostizierten eine anterograde Amnesie. Ihre Mutter beschrieb den Zustand als "60-Sekunden-Gedächtnis": Neue Informationen waren oft schon nach kurzer Zeit wieder vergessen.

Stammzellen brachten die Wende

Die Familie wollte sich damit nicht abfinden und suchte jahrelang nach Hilfe. Vater Chris Little kontaktierte Ärzte im ganzen Land und schrieb unzählige E-Mails. Schließlich meldeten sich zwei Mediziner, die neue Hoffnung machten.

Ein Arzt vermutete eine Borreliose, die möglicherweise bereits im Körper geschlummert hatte. Ein anderer schlug eine Behandlung mit Stammzellen vor. Diese wurden Caitlin in die Wirbelsäule injiziert und sollten geschädigte Bereiche unterstützen.

Die Therapie zeigte Wirkung: Caitlin konnte wieder neue Erinnerungen behalten – zunächst langsam, dann immer besser. Ihre Mutter sagte gegenüber dem US-Sender "Fox8": "Man kann das Unmögliche schaffen. Wir haben es bewiesen."

Hochzeit wird zum unvergesslichen Moment

Heute studiert Caitlin und hat einen großen Schritt in ihrem Leben gemacht: Sie hat ihren Freund Austin geheiratet. Neun Jahre und 14 Tage nach jenem Unfall gab sie ihm das Ja-Wort.

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Anders als in den Jahren zuvor wird sie diesen besonderen Tag nicht am nächsten Morgen vergessen. Für Caitlin und ihre Familie ist die Hochzeit damit auch ein Symbol dafür, wie viel sich seit dem schweren Unfall verändert hat.