Eine Runde über den Weihnachtsmarkt, kulinarische Streifzüge oder Tanzen bis in die Morgenstunden: Was das Wochenende zu bieten hat.

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Was ist der Plan fürs Wochenende? Wenn du auf diese Frage noch keine Antwort hast, findest du sie vielleicht hier. Zwischen Adventmärkten, Shopping-Events, Kulinarik und Party ist für jede:n das Richtige dabei.

Publikumsmagnet und Adventzauber

Zigtausende Comic-Fans pilgern dieses Wochenende in die Messe Wien. Die "Vienna Comic Con" bietet viele Stars und coole Wettbewerbe. Wem der Sinn nach besinnlicher Weihnachtsstimmung steht, sei ein Ausflug zu Schloss Augarten ans Herz gelegt. Drei Tage lang warten dort weihnachtliche Kulinarik und zahlreiche Aussteller:innen.

Das ist los in Österreich: 10 Tipps für 20. bis 22. November 2026

Mehr als 45.000 Besucher:innen besuchten die Vienna Comic Con 2025. © Eugen Nemecek

Vienna Comic Con in der Messe Wien: Internationale Stars wie Katie Leung ("Bridgerton" und "Harry Potter"), Vincent D'Onofrio ("Daredevil") und Michael Cudlitz ("Superman & Lois" und "The Walking Dead") reisen an und stehen für Autogramme und Selfies bereit. Dazu gibt es tolle Spiele und Comics zu entdecken, spannende Vorträge und Panels u. v. m. 21. und 22. November 2026 in der Messe Wien, Halle A + B (Eingang Halle A), Messeplatz 1, 1020 Wien. Tickets und Infos unter viecc.com

Weihnachtsmarkt im Schloss Augarten von 20. bis 22. November. © Augarten Wien

Weihnachtsmarkt im Schloss Augarten: Drei Tage öffnet die Wiener Porzellanmanufaktur Augarten ihre Pforten und bittet zum edlen Weihnachtsmarkt im barocken Ambiente des Schlosses. Neben einem abwechslungsreichen Kinderprogramm gibt es auch weihnachtliche Kulinarik im Schlosshof, zahlreiche Aussteller:innen und interessante Workshops. 20. bis 22. November 2026 im Schloss Augarten, Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien. augarten.com

Slow Design Market bei OTOTO: Eine liebevoll zusammengestellte Auswahl lokaler Produkte aus Keramik, Kunst und Kulinarik wartet darauf, entdeckt zu werden. 20. November 2026, ab 17 Uhr, OTOTO, Zirkusgasse 20, 1020 Wien. ototodesign.com

Anna Ullrich pres. Achterbahn im PRST Club: Eine Nacht an zwei Locations mit No One, Armin Hermann, Aleta und Anna Ullrich. 20. November 2026, 23 Uhr bis 6 Uhr, Praterstraße 18, 1020 Wien. praterstrasse.wien

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Vegan Planet im MAK: Das Museum für Angewandte Kunst wird zum Treffpunkt für alle, die sich der pflanzlichen Küche verschrieben haben oder neugierig auf neue Food-Trends ohne Fleisch sind. 21. und 22. November 2026, Stubenring 5, 1010 Wien. vegan.at

Eiszauber am Mozartplatz. © Salzburg Tourismus

Eiszauber am Mozartplatz: Salzburgs Altstadt eröffnet die Eislaufsaison und verwandelt den Mozartplatz wieder in eine der beliebtesten winterlichen Freizeitattraktionen der Stadt. Bis 31. Jänner 2027, täglich von 10 bis 22 Uhr. christkindlmarkt.co.at

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Vintage Market Vienna am Otto Wagner Areal: Der legendäre Vintagemarkt ist zurück und lockt mit echten Schätzen und toller Stimmung nach Penzing. 21. und 22. November 2026, Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien. vintagemarketvienna.at

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Zwei Jahre Die Busenfreundin: Zum Geburtstag des Shops in der Josefstadt gibt es neben Busenkunst, Schmuck und coolen Caps DJ, Drinks und Boobcorn. 21. November 2026, 12 bis 20 Uhr, Zeltgasse 1, 1080 Wien. diebusenfreundin.com

Wiener Popkultour in Hernals: Der Stadtspaziergang führt durch den 17. Wiener Gemeindebezirk und wandelt auf den Spuren legendärer österreichischer Bands wie die Schmetterlinge, Drahdiwaberl, Novaks Kapelle und Chuzpe. Es geht vorbei an Szenetreffs, dem Wohnhaus von Hansi Lang und dem ehemaligen Gelände der Plattenspieler-Fabrik. Start am 22. November 2026, 10.30 Uhr, Musikschule Hernals (Kalvarienberggasse 33, 1170 Wien). Tickets unter kupfticket.com

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Open Studio Days in der Semmelweisklinik: 16 Künstler:innen und Ateliers bieten einen Einblick in ihre Arbeit und stehen für Gespräche zur Verfügung. 22. November 2026, 12 bis 18 Uhr, Hockegasse 37, 1180 Wien. semmelweisklinik.at

Langeweile kommt bei so vielen aufregenden Möglichkeiten bestimmt nicht auf. Schönes Wochenende!