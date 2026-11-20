Betrüger-Bande soll Senioren mit dreistem Polizeitrick um ihre Wertsachen gebracht haben. Der mutmaßliche Abholer wurde in Wien festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Ermittler Gold, Kokain und Munition.

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Wien/NÖ. Ein dreister Betrugsfall beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich und Wien. Ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger ist am Mittwoch in Wien festgenommen worden. Er soll von Juli bis Oktober als Mitglied einer Betrüger-Bande im Rahmen des sogenannten "Polizeitricks" als Abholer fungiert haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Dem Wiener werden zwei vollendete Betrugstaten sowie ein versuchter Betrug in den Bezirken Mödling und Korneuburg zur Last gelegt. Die Masche: Die Betrüger geben sich am Telefon als Kriminalbeamte aus und behaupten, eine Einbrecherbande sei unterwegs. Um ihre Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, sollen die Opfer Bargeld und andere Wertsachen den vermeintlichen Polizisten zur Verwahrung übergeben. Anschließend wird ein Treffen mit dem Abholer vereinbart.

Gold, Kokain und Munition sichergestellt

Bei einer Hausdurchsuchung machten die Ermittler bemerkenswerte Funde: Sie stellten 5.900 Euro Bargeld, 27 Goldmünzen und zwei Goldbarren sicher. Außerdem fanden die Beamten rund 40 Gramm Kokain sowie drei Stück Munition.

Der 23-Jährige verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts zu möglichen weiteren Beteiligten laufen.

Polizei warnt vor manipulierten Telefonnummern

Besonders perfide: Die Betrüger nutzen teilweise sogenanntes Call-ID-Spoofing. Dabei wird die tatsächlich verwendete Telefonnummer manipuliert, sodass am Display eine andere Nummer erscheint. So kann beispielsweise eine deutsche Telefonnummer angezeigt werden, obwohl der Anruf tatsächlich aus Afrika oder Asien kommt, warnt die Polizei.

Die Ermittler raten daher zur Vorsicht: Wer am Telefon von vermeintlichen Polizisten zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen aufgefordert wird, sollte misstrauisch werden.