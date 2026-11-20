Wo das größte Sparpotenzial liegt: Tipps für den Schnäppchenwahnsinn.

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Der Countdown läuft: Am 27. November ist er endlich da, der heiß ersehnte Black Friday! Je näher er rückt, desto mehr Angebote springen uns ins Auge. Schon der Hausverstand verrät uns, es ist nicht überall ein toller Preisnachlass drin, wo es draufsteht. Einige Anbieter arbeiten mit allen Tricks, um uns zum Kauf von Dingen zu bewegen, die wir eigentlich nicht brauchen.

Prüfe, bevor du kaufst

Bevor du zuschlägst, solltest du erstens noch einmal gut überlegen, ob du das verheißungsvolle Teil überhaupt verwenden wirst, und die Preise vergleichen. Oft sind die Angebote nämlich mehr Schein als Sein.

Da kannst du wirklich sparen

Wenn du den Black Friday nutzen möchtest, um zu sparen, halte dich am besten an eine Wunschliste, die du im Voraus erstellst, und überlege gut. Es gibt natürlich tolle Schnäppchen, vor allem in bestimmten Produktgruppen. Wir verraten dir, wo das größte Sparpotenzial liegt:

Haushaltsgeräte: Bei Staubsaugern und Saugrobotern kannst du durchschnittlich 18 Prozent sparen - das zahlt sich bei kostspieligen Geräten richtig aus. Auch Waschmaschinen, Trockner und Kaffeevollautomaten sowie Airfryer und Küchenmaschinen werden rund um den Black Friday um ein gutes Stück günstiger.

Bei Staubsaugern und Saugrobotern kannst du durchschnittlich 18 Prozent sparen - das zahlt sich bei kostspieligen Geräten richtig aus. Auch Waschmaschinen, Trockner und Kaffeevollautomaten sowie Airfryer und Küchenmaschinen werden rund um den Black Friday um ein gutes Stück günstiger. Fernseher und Unterhaltungselektronik: Bei Fernsehen liegt das Sparpotenzial meist bei rund 15 Prozent. Besonders bei OLED- und QLED-Modellen rechnet sich ein Kauf jetzt. Auch Monitore und Beamer sind erheblich billiger zu haben. Bei Notebooks bekommst du oft einen Rabatt von zehn bis zwölf Prozent.

Bei Fernsehen liegt das Sparpotenzial meist bei rund 15 Prozent. Besonders bei OLED- und QLED-Modellen rechnet sich ein Kauf jetzt. Auch Monitore und Beamer sind erheblich billiger zu haben. Bei Notebooks bekommst du oft einen Rabatt von zehn bis zwölf Prozent. Schuhe und Sportmode: Sneakers kosten durchschnittlich 16 Prozent weniger. Ebenfalls auf der Spar-Hitliste: Outdoorjacken und Laufschuhe.

Sneakers kosten durchschnittlich 16 Prozent weniger. Ebenfalls auf der Spar-Hitliste: Outdoorjacken und Laufschuhe. Mode und Accessoires: Bei kostspieligen Pieces wie Handtaschen, Mänteln und Schuhen findest du richtig gute Deals.

Bei kostspieligen Pieces wie Handtaschen, Mänteln und Schuhen findest du richtig gute Deals. Beauty und Kosmetik: Wenn du sparen möchtest, greife bei Hautpflege-Sets und elektrischen Beauty-Geräten zu.

Wenn du sparen möchtest, greife bei Hautpflege-Sets und elektrischen Beauty-Geräten zu. Spielzeug und Adventkalender: Hier sind sogar bis zu 25 Prozent drin.

Hier ist Vorsicht geboten

Es gibt aber auch Produktgruppen, bei denen du besonders genau hinschauen solltest, weil die Rabatte oft besser erscheinen, als sie tatsächlich sind: Bei neuen Apple-Geräten oder Smartphones sind die Rabatte meist sehr gering. Ähnliches gilt für Spielekonsolen.

Möbeln und Matratzen werden gerne mit sogenannten "Fantasie-Rabatten" angeboten. Das heißt: Das Black-Friday-Schnäppchen wird dem Listenpreis gegenübergestellt, den man ohnehin nie bezahlt.

Auch die Preisnachlässe auf Parfums sind meist sehr gering und zahlen sich nicht wirklich aus.