Aktuelle Berechnungen der Wettermodelle deuten für Österreich eine deutliche Veränderung an. Statt milderer Bedingungen rückt für Ende November und Anfang Dezember nun eine kalte Ostlage in den Fokus.

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Die neuesten Läufe der Wettermodelle zeigen für den Zeitraum Ende November bis Anfang Dezember verstärkt eine kalte Ostlage mit Frost. Damit zeichnet sich in den aktuellen Daten eine markante Entwicklung für das Wetter in Österreich ab.

Hoch lenkt Kaltluft herbei

Verantwortlich für dieses Szenario ist eine spezielle Konstellation der Druckgebiete. Den Berechnungen zufolge liegt die Tiefdruckzone zu weit westlich. Gleichzeitig sorgt ein Hoch über Skandinavien dafür, dass kalte Luft aus Sibirien direkt in Richtung Österreich gelenkt werden kann.

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Dauerfrost bleibt noch offen

Ob sich daraus tatsächlich anhaltender Dauerfrost entwickelt, wird in den aktuellen Daten noch als offene Frage geführt. Fest steht laut den Modellen jedoch, dass die Zeichen für eine eisige Ostlage zum Monatswechsel wieder deutlich zunehmen.