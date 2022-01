„Take Five“ in Kitzbühel ab Mittwoch wieder geöffnet

Das "Take Five" in Kitzbühel öffnet wieder seine Pforten.

Tirol. Nach kurzfristiger Schließung wegen unverhältnismäßigem Vorgehen der Behörde öffnet die Institution des Kitzbüheler Nachtlebens am 5. Jänner 2022 wieder. Unverhältnismäßiges Vorgehen der Behörde trieb hunderte Gäste zum Jahreswechsel in den unkontrollierten privaten Bereich ohne 2G-Regel. „Wir sperren das ‚Take Five‘ am Mittwoch unter Einhaltung aller Covid-19-Verordnungen wieder auf. Trotz des unverständlichen Vorgehens der Behörde, die ganz offensichtlich kein Verständnis für die großen Herausforderungen an Wirtschaftstreibende durch die Pandemie hat, möchten wir das Beste aus dieser unberechenbaren und wirtschaftlich sehr schwierigen Saison machen. Wir sind in Kitzbühel angekommen, um die Tradition des ‚Take Five‘ fortzuführen und gemeinsam mit der Hotellerie und Gastronomie an einem Strang zu ziehen“, so Ho.