Europas Königsklasse der Brass Band-Szene zu Gast in Oberösterreich

Zusätzlich zum Band-Wettbewerb findet in Linz auch ein internationaler Solisten-Wettbewerb statt, bei dem sich die jungen Bläser-Solistinnen und -Solisten musikalisch messen werden.

OÖ. Oberösterreich wird zum Nabel der Brass-Welt: Von 22. bis 26. April finden in Linz zum zweiten Mal nach 2010 die European Brass Band Championships im Brucknerhaus statt. Mehr als 1.000 Musiker werden in den wichtigsten und prestigeträchtigstenWettbewerben für Brass Bands in Europa ihr Können unter Beweis stellen. "DasRahmenprogramm wird die oberösterreichische Landeshauptstadt in eine Brass-Meileverwandeln", sagt Kulturreferent LH Thomas Stelzer (ÖVP). "Mit der Brass Band Oberösterreich ist dabei auch ein Aushängeschild des Oö. Landesmusikschulwerks und des Musiklandes Oberösterreich bei den Wettbewerbenvertreten." Damit werde einmal mehr sichtbar und hörbar, welche herausragende Qualität aus unseren Musikschulen komme.