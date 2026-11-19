Er wollte gerade wieder voll durchstarten – doch die Juristen-Lawine rollt ungebremst weiter: Tuning-Liebling Jean Pierre "JP" Kraemer (46) steckt tief im nächsten Rechtsstreit.

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Für PS-Profi Jean Pierre "JP" Kraemer kommt es derzeit knüppeldick! Kaum hat sich der 46-Jährige nach turbulenten Monaten auf YouTube zurückgemeldet, flattert der nächste juristische Hammer ins Haus. Beim Landgericht Dortmund liegt eine brisante Zivilklage auf dem Tisch. Der Streitwert? Satte 750.000 Euro.

Streit um das Grundstück für die "JP World"

Im Zentrum des Geld-Krimis steht ausgerechnet Kraemers Prestige-Projekt: die geplante Erlebniswelt "JP World" direkt an der A1 im nordrhein-westfälischen Schwerte. Für das riesige Areal soll der Tuning-Star rund zwölf Millionen Euro hingeblättert haben. Doch beim Deal soll es gewaltig geknirscht haben! Ein Immobilienmakler fordert vor Gericht nun gnadenlos seine Provision ein – exakt 699.125 Euro.

Das Geld sei bereits seit Ende Juli überfällig. Damit nicht genug: Auch die ehemalige Eigentümerfirma des Grundstücks soll noch auf 50.000 Euro warten, die beim Verkauf offenbar als Sicherheit einbehalten wurden.

Und als wäre das alles noch nicht brenzlig genug, soll ein weiterer Geschäftspartner ebenfalls juristisch gegen Kraemer vorgehen und Anzeige erstattet haben.

Die Akte Kraemer wird immer dicker

Für den „JP Performance"-Chef ist der Millionen-Zoff rund um seine Traumwelt der nächste Nackenschlag in einer ohnehin rabenschwarzen Serie. Erst Ende Oktober sorgte ein Strafbefehl des Amtsgerichts Dortmund für Schlagzeilen: 270.000 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze zu je 3.000 Euro) wegen Körperverletzung in zwei Fällen und Sachbeschädigung zum Nachteil seiner Noch-Ehefrau. Kraemer legte Einspruch ein – allerdings nicht gegen die Vorwürfe an sich, sondern gegen die Höhe der Tagessätze.

Sein Argument: Er verdiene "nur" rund 33.000 Euro netto im Monat und nicht die vom Gericht geschätzten 90.000 Euro. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts auf eine falsche eidesstattliche Versicherung. Ob und wie sich der Tuning-Star zu den neuen 750.000-Euro-Forderungen äußert, bleibt abzuwarten. Klar ist: Auf der Überholspur fährt JP Kraemer aktuell vor allem bei den Gerichten.