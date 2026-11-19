Ein Produktrückruf wird für Jennifer Garner zum Millionen-Desaster: Die Aktie ihrer Snackfirma Once Upon a Farm verlor innerhalb einer Woche rund 38 Prozent. Der Börsenwert schrumpfte um etwa 242 Millionen Dollar.

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Eigentlich sollte 2026 ein Erfolgsjahr für Jennifer Garner werden. Gemeinsam mit ihren Mitgründern hatte die Schauspielerin im Februar den Börsengang ihrer Snackmarke Once Upon a Farm gefeiert. Doch nur wenige Monate später steckt das Unternehmen in einer schweren Krise.

Auslöser ist ein Rückruf des Kleinkind-Snacks "Tractor Wheels". Das weich gebackene Gebäck ist für Kinder zwischen eineinhalb und zweieinhalb Jahren gedacht. Wegen einer möglichen Erstickungsgefahr wurde das Produkt aus dem Verkehr gezogen.

Nach Angaben des Unternehmens gingen dem Rückruf drei Verbraucherbeschwerden voraus. Once Upon a Farm erklärte, aus besonderer Vorsicht und im Interesse der Kunden gehandelt zu haben. Die Firma arbeitet nach eigenen Angaben mit der US-Lebensmittelbehörde FDA zusammen.

242 Millionen Dollar Börsenwert verloren

Die Folgen an der Börse waren heftig: Innerhalb nur einer Woche verlor die Aktie rund 38 Prozent. Damit büßte Once Upon a Farm etwa 242 Millionen Dollar an Börsenwert ein – umgerechnet rund 218 Millionen Euro.

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Doch damit nicht genug. Auch die Geschäftsaussichten haben sich deutlich verschlechtert. Für 2026 rechnet das Unternehmen inzwischen mit einem bereinigten Verlust von bis zu sieben Millionen Dollar. Zuvor war noch ein Gewinn von bis zu 4,5 Millionen Dollar erwartet worden.

Auch die Umsatzprognose wurde nach unten korrigiert: Statt bis zu 335 Millionen Dollar werden nun nur noch 290 bis 300 Millionen Dollar erwartet.

Firmenchef gibt sich zuversichtlich

Trotz der Rückschläge versucht die Unternehmensführung, Optimismus zu verbreiten. Firmenchef und Mitgründer John Foraker betonte in einem Finanzbericht vom 12. November, weiterhin an das langfristige Potenzial der Marke zu glauben. Man wolle den Rückruf verantwortungsvoll abwickeln und das Vertrauen von Familien und Händlern zurückgewinnen.

Jennifer Garner erstmals nach dem Rückschlag gesehen

Auch Jennifer Garner bekam die Krise zuletzt abseits der Börse zu spüren. Am Montag wurde die Schauspielerin bei einem Spaziergang durch Brentwood in Los Angeles fotografiert. Auf den Bildern der "Daily Mail" wirkt die 54-Jährige bedrückt.

Garner hatte Once Upon a Farm mitgegründet und im Februar beim Börsengang an der New Yorker Börse die Eröffnungsglocke geläutet. Der aktuelle Rückschlag überschattet damit einen wichtigen unternehmerischen Meilenstein der Schauspielerin.