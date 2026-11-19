Warme Merinowolle
ÖSV-Adler Tschofenig als Unterwäsche-Model
Nach dem Auftakt ihrer Zusammenarbeit gehen die Menswear-Marke IUMAN und der österreichische Skispringer Daniel Tschofenig in die nächste Runde. Die aktuelle Kampagne verbindet die sportliche Perspektive des Athleten mit der klaren Ästhetik der Marke. Im Fokus steht dabei eine Garderobe, die auf hochwertige Materialien, Funktionalität und ein reduziertes Design setzt.
Merinowolle für die kalte Jahreszeit
Passend zu den sinkenden Temperaturen spielt Merinowolle die Hauptrolle. Die Naturfaser vereint funktionale Eigenschaften mit einem angenehmen Tragegefühl und bildet die Basis für unkomplizierte Alltags-Teile. Konkret stehen ein Langarmshirt mit Rundhalsausschnitt sowie ein T-Shirt aus Stretch-Merinowolle im Zentrum. Beide Teile lassen sich sowohl einzeln als auch als erste Schicht tragen und dank ihrer schlichten Optik vielfältig kombinieren. Abgerundet wird die Auswahl durch Boxershorts aus Pima-Baumwolle, die den Schwerpunkt auf alltagstaugliche Basics fortführen.
Präzision wie im Spitzensport
Als Gesamt-Weltcup-Sieger und Gewinner der Vierschanzentournee weiß Daniel Tschofenig, wie entscheidend Disziplin, Konzentration und Vorbereitung im Spitzensport sind. Vom Anlauf bis zur Ausführung greifen im Skispringen viele Details ineinander. Diesen Gedanken überträgt die Kampagne auf die richtige Basis abseits des Wettkampfs, wo Komfort und Funktionalität gefragt sind.
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Alltagstaugliche Essentials für Tschofenig
Bereits seit diesem Jahr begleitet IUMAN den österreichischen Sportler durch seinen Alltag zwischen Training, Wettkämpfen und den hohen Anforderungen des Spitzensports. Dabei treffen der sportliche Anspruch des Athleten und das reduzierte Design der Marke aufeinander. Die Zusammenarbeit unterstreicht das Ziel, den Skispringer mit vielseitigen Essentials durch die Saison zu begleiten.
Das Star-Foto des Tages
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