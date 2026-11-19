So viele Hauben und Michelin-Sterne waren im Casino Velden wohl noch nie versammelt: Österreichs Kochelite reiste an den winterlichen Wörthersee, um Spitzenkoch Hubert Wallner bei einem rauschenden Fest zu seinem runden Geburtstag zu feiern.

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Wer dieser Tage einen Blick ins Casino Velden warf, hätte glatt glauben können, der kulinarische Olymp hätte seinen Hauptsitz an den winterlichen Wörthersee verlegt. Zum runden Geburtstag von Spitzenkoch Hubert Wallner gab sich die Haute Cuisine des Landes die Türklinke in die Hand – gewürzt mit einer geballten Ladung Prominenz, feinen Freudentränen und einem Fest, das an Glamour schwer zu überbieten war.

Dass der Jubilar bis zuletzt keinen blassen Schimmer hatte, was ihn an diesem Abend erwarten würde, war der perfekten Geheim-Operation seiner Lebensgefährtin Isabel Rauter und seinen beiden Schwestern Maria und Angelika zu verdanken. Die Damen hatten im Hintergrund wochenlang die Fäden gezogen, um ein Fest auf die Beine zu stellen, das dem Kärntner Gourmet-Kaiser würdig war. Nach einer zutiefst persönlichen Begrüßungsrede des Jubilars übernahm Casino-Küchenchef Marcel Vanic das Zepter am Herd und tischte seinem engen Freund ein Sechs-Gänge-Kunstwerk auf.

Das Gourmet-Feuerwerk

Vom kunstvollen Auftakt mit 3D-Jahrgangsparadeisern und Tiroler Alpengarnelen über Trüffellachs und geflämmten Bachsaibling mit Kaviar-Bubbles bis hin zum zarten Hereford-Rind auf Süßkartoffel-Bohnencassoulet blieb kein kulinarischer Wunsch unerfüllt. Für das tiefgründige Finale auf den Tellern sorgte ein raffiniertes Tiramisu "anders", während ein eigens produzierter Familienfilm zu Ehren von Wallners verstorbenem Vater für den emotionalsten Gänsehaut-Moment des Abends sorgte.

Sebastian Wallner Isabel Rauter, Hubert Wallner und Mama. © Daniel Waschnig

Promi-Parade zum 50er

Auch abseits der Teller ging es hochkarätig zu: Musical-Diva Marika Lichter heizte den Gästen mit zeitlosen Klassikern mächtig ein, Udo-Jürgens-Interpret Simon Stadler lieferte die feinen Töne und als Schlagerstar Nik P. seinen Hit "Ein Stern, der deinen Namen trägt" anstimmte, hielt es im Saal niemanden mehr auf den Stühlen. Gemeinsam stimmten die drei Star-Gäste kurz vor dem Anschneiden der Jubiläumstorte schließlich noch "Country Roads" an.

Das Star-Foto des Tages 1 / 23 Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten. © Anadolu via Getty Images Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage

Unter den feierfreudigen Gratulanten saßen neben Mama Stefanie und Filius Sebastian auch Koch-Größen wie Andreas Döllerer, Thomas Dorfer, Martin Sieberer, Michael Kolm, Richard Rauch und Richard Hessl. Gemeinsam mit Hotelier Thomas Steiner und Nik P. samt Gattin Karin, wurde der Kärntner Jubilar schließlich bis tief in die Wörthersee-Nacht gebührend hochgelebt.