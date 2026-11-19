Nach den turbulenten Monaten rund um das Erbe und den Abschied von Baumeister Richard Lugner schlägt Simone Lugner nun ein neues berufliches Kapitel auf. Am 26. November lädt die Witwe des Unternehmers unter dem Motto Selfcare und Langlebigkeit zu einem streng limitierten Experten-Abend.

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Baumeister-Witwe Simone Lugner erfindet sich immer wieder neu: Auf einem offiziellen Ankündigungssujet präsentiert sich die Wienerin jetzt im eleganten weißen Kleid als Gastgeberin für Selfcare und Longevity.

Die Hintergründe für ihr neues Engagement sind tief in ihrer eigenen Lebensgeschichte verwurzelt: Persönliche Erfahrungen hätten ihr gezeigt, wie essenziell es ist, achtsam mit dem eigenen Körper und Geist umzugehen. Aus diesem Grund hat es sich die Lugner-Witwe zum Ziel gesetzt, hochkarätige Fachleute zu versammeln, um wertvolles Wissen zu vermitteln und andere Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren. Ihr zentraler Leitgedanke lautet dabei, echtes Bewusstsein zu schaffen und sorgsam auf das eigene Wohlbefinden zu achten.

Intimer Rahmen mit vier Fach-Vorträgen

Das Konzept der Veranstaltung setzt bewusst auf Exklusivität und Diskretion statt auf Massenabfertigung. Am Dienstag, dem 26. November, treffen im Studio Körperglanz und Shape-Line am Rennweg 36 im 3. Wiener Bezirk vier ausgewählte Experten auf maximal 20 Teilnehmer. Zielgruppe des Abends sind Menschen, die nicht nur über Veränderungen sprechen, sondern konkrete Schritte für ihre persönliche Gesundheit setzen möchten. Die Teilnehmer erwarten prägnante und ehrliche Vorträge aus den Schlüsselbereichen Ernährung, Fitness und Schönheit. Ein wesentlicher Bestandteil des Programms ist der direkte Austausch, für den in der kleinen Runde ausreichend Zeit für individuelle Fragen und persönliche Gespräche eingeplant wird.

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Geheimnisvolle Überraschung für angemeldete Gäste

Um an dem intimen Kreis teilnehmen zu können, ist eine vorherige Registrierung via Direktnachricht erforderlich. Als zusätzlichen Anreiz kündigen die Veranstalter eine persönliche Überraschung für jeden anwesenden Gast an, über deren genauen Inhalt vorerst noch Stillschweigen bewahrt wird. Mit diesem Schritt beweist Simone Lugner, dass sie ihren eigenen Weg abseits des Society-Rummels konsequent weiterverfolgt und sich ein nachhaltiges Profil im boomenden Gesundheitssektor aufbaut.