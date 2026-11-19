Neue Wege
Simone Lugner: Nur 20 Plätze für exklusiven VIP-Abend!
Baumeister-Witwe Simone Lugner erfindet sich immer wieder neu: Auf einem offiziellen Ankündigungssujet präsentiert sich die Wienerin jetzt im eleganten weißen Kleid als Gastgeberin für Selfcare und Longevity.
Die Hintergründe für ihr neues Engagement sind tief in ihrer eigenen Lebensgeschichte verwurzelt: Persönliche Erfahrungen hätten ihr gezeigt, wie essenziell es ist, achtsam mit dem eigenen Körper und Geist umzugehen. Aus diesem Grund hat es sich die Lugner-Witwe zum Ziel gesetzt, hochkarätige Fachleute zu versammeln, um wertvolles Wissen zu vermitteln und andere Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren. Ihr zentraler Leitgedanke lautet dabei, echtes Bewusstsein zu schaffen und sorgsam auf das eigene Wohlbefinden zu achten.
Auch interessant
Intimer Rahmen mit vier Fach-Vorträgen
Das Konzept der Veranstaltung setzt bewusst auf Exklusivität und Diskretion statt auf Massenabfertigung. Am Dienstag, dem 26. November, treffen im Studio Körperglanz und Shape-Line am Rennweg 36 im 3. Wiener Bezirk vier ausgewählte Experten auf maximal 20 Teilnehmer. Zielgruppe des Abends sind Menschen, die nicht nur über Veränderungen sprechen, sondern konkrete Schritte für ihre persönliche Gesundheit setzen möchten. Die Teilnehmer erwarten prägnante und ehrliche Vorträge aus den Schlüsselbereichen Ernährung, Fitness und Schönheit. Ein wesentlicher Bestandteil des Programms ist der direkte Austausch, für den in der kleinen Runde ausreichend Zeit für individuelle Fragen und persönliche Gespräche eingeplant wird.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Geheimnisvolle Überraschung für angemeldete Gäste
Um an dem intimen Kreis teilnehmen zu können, ist eine vorherige Registrierung via Direktnachricht erforderlich. Als zusätzlichen Anreiz kündigen die Veranstalter eine persönliche Überraschung für jeden anwesenden Gast an, über deren genauen Inhalt vorerst noch Stillschweigen bewahrt wird. Mit diesem Schritt beweist Simone Lugner, dass sie ihren eigenen Weg abseits des Society-Rummels konsequent weiterverfolgt und sich ein nachhaltiges Profil im boomenden Gesundheitssektor aufbaut.
Das Star-Foto des Tages
1 / 23
Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil.
© FilmMagic
Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten.
© Anadolu via Getty Images
Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises.
© Samir Husssein/WireImage
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden