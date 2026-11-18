In der Italienischen Botschaft in Wien fand mit den "Gran Ballo Talks" ein exklusives Side Event statt. Der Abend bot einen ersten Vorgeschmack auf den kommenden "Gran Ballo Italiano".

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Die Fortsetzung dieses gesellschaftlichen Ereignisses findet am Freitag, 4. Juni 2027, statt. Mit den "Gran Ballo Talks" in der Italienischen Botschaft in Wien schufen die Initiatoren – das italienisch-österreichische Geschwisterpaar Valeria Foglar-Deinhardstein und Luigi Barbaro jun. – einen Rahmen für Austausch und Begegnung.

Mehr als ein klassischer Ball

Das Format trägt den Gedanken des "Gran Ballo Italiano" über den eigentlichen Ballabend hinaus. Im Fokus stehen die italienische Wirtschaft, Kultur, Kunst, Kulinarik und Lebensart sowie der Dialog zwischen Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Diplomatie. Durch die Wahl der Italienischen Botschaft als Veranstaltungsort wurde die Verbundenheit zwischen Österreich und Italien unterstrichen. Der Ball selbst versteht sich als kulturelle Begegnungsplattform und Hommage an die Eleganz, Gastfreundschaft und Lebensfreude Italiens.

Luigi Barbaro Jun. und Michael Konsel © Christian Kaiser

Zahlreiche bekannte Gäste vor Ort

Eröffnet wurde der Abend vom Hausherrn, dem italienischen Botschafter S.E. dott. Giovanni Pugliese. Zu den Gästen zählten unter anderem Fußball-Legende Michael Konsel, Schauspieler Ciro De Luca, Radio Wien-Chefin Jasmin Dolati sowie die Modeschöpfer Maurizio Giambra und Nhut La Hong.

Harfinistin Lidia Sciaraffa-Campanella, Nhut La Hong © Christian Kaiser

Ebenfalls anwesend waren die künstlerische Leiterin des Balles Lidia Campanale, Tanzschulbesitzer Chris Lachmuth, Choreograph Ferdinando Chefalò, Vespa-Generalimporteur Josef Faber, Interspar Marketing-Direktor Hans-Jürgen Wimmer und viele weitere Gäste