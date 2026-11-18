Jahrzehntelang galt das pechschwarze, dichte Haar als unverwechselbares Markenzeichen von Schlagerikone Rex Gildo. In einem Interview bricht nun sein langjähriger Lebensgefährte Dave Klingeberg das Schweigen und enthüllt intime Details.

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Mit Gassenhauern wie "Fiesta Mexicana" sang sich der bayerische Musiker Rex Gildo in die Herzen eines Millionenpublikums und pflegte auf der Bühne das Image des ewig jugendlichen Frauenschwarms.

Während Gerüchte über eine angebliche Perücke zu seinen Lebzeiten stets empört dementiert wurden, zeichnet Klingeberg, der zehn Jahre lang mit Gildo zusammenlebte und offiziell als dessen Privatsekretär auftrat, ein ganz anderes Bild. Gegenüber "BILD" erklärte er, dass der Star bereits seit vielen Jahren hochwertige Haarteile trug, um dem unausweichlichen Alterungsprozess zu entfliehen.

Stundenlange Frisierarbeit im Badezimmer

Hinter den Kulissen betrieb der Künstler dafür einen enormen Aufwand. Das Badezimmer glich laut Klingeberg einem professionellen Frisiersalon, vollgestellt mit speziellen Cremes, Haarsprays, Kämmen und Bürsten, die auch auf Reisen unverzichtbar waren.

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Eine einzige Perücke kostete damals rund 4.000 D-Mark, was heute etwa 2.000 Euro entspricht. Da die Haarteile ungeschnitten geliefert wurden, verbrachte Gildo oft ganze Tage damit, die Strähnen eigenhändig millimetergenau zuzuschneiden. Klingeberg begründete diesen Perfektionismus im Interview: "Rex wollte nie müde oder alt aussehen."

Geheimnisvoller Verbleib nach dem Tod

Das tragische Ende der Schlagerlegende im Oktober 1999, als Gildo nach einem Fenstersturz in München unter ungeklärten Umständen verstarb, hinterließ auch beim Thema seiner Perücken offene Fragen. Klingeberg vermutet, dass Gildos Ehefrau Marion, die er 1974 inmitten von Gerüchten über seine Homosexualität geheiratet hatte, die kostspieligen Haarteile nach dem Begräbnis heimlich entsorgte.

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Da die Schilderungen auf den persönlichen Erinnerungen Klingebergs beruhen, bleibt die Perücken-Lüge ein faszinierendes Kapitel über den enormen Druck einer Kunstfigur, die um jeden Preis jung bleiben wollte. Das Schicksal von Rex Gildo bleibt ein mahnendes Beispiel für den unbarmherzigen Schönheitswahn der Branche.