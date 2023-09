Louis Tomlinson sorgt für Kreischalarm in Wien

Nach Harry Styles lässt jetzt One-Direction-Kollege Louis Tomlinson Wien ausflippen. Über 10.000 Fans feiern heute die Hitshow ''Faith in the Future'' in der Stadthalle.

Am 8. Juli ließ Pop-Schnuckel Harry Styles 60.000 Fans im Happel Stadion ausflippen. Jetzt sorgt sein One-Direction Kollege Louis Tomlinson für Kreischalarm in Wien. Heute, Mittwoch zündet er die Hitshow „Faith in the Future“ in der Stadthalle. Über 10.000 Tickets sind verkauft. Die letzten Restkarten gibt es bei ticket24.at

Über 20 Hits für Wien - auch zwei One Direction Erinnerungen

Vom Opener "The Greatest", zu der er auf eine von dutzenden Bildschirmen und Neonröhren bestimmte Bühne sprintet, bis zum vom Sprung ins Publikum begleiteten Finale "Silver Tongues" sorgt Tomlinson über 20 Songs lang für Hysterie. Auch mit dem rockigen Arctic-Monkeys-Cover 505, allen 14 Hits der aktuellen CD „Faith in the Future“ und zwei Erinnerungen an seine Boyband-Vergangenheit. Bei „Night Changes“ und der Zugabe „Where Do Broken Hearts Go“ wird die Stadthalle in ihren Grundfesten erschüttert.



Die Fans wollen heute wieder Stehvermögen beweisen: Die Ersten werden schon in der Früh vor der Stadthalle erwartet.