Die frühere Monrose-Sängerin Bahar Kizil hat auf Instagram von ihrem beeindruckenden Abnehmerfolg berichtet. Die 38-Jährige verlor bereits 28 Kilogramm und spricht offen über ihr verändertes Lebensgefühl sowie persönliche Schicksalsschläge.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sängerin Bahar Kizil (38) gewährt ihren Followern auf Instagram derzeit ehrliche Einblicke in ihre körperliche Veränderung. In ihrem Format "Glow up Diary" teilte die ehemalige "Popstars"-Gewinnerin mit, dass sie bereits 28 Kilogramm abgenommen habe und ihr noch rund 21 Kilo bis zu ihrem Wunschziel fehlen. Gestartet hat sie mit einem Gewicht von 107 kg.

Neues Körpergefühl

Für die Musikerin steht jedoch nicht nur die Zahl auf der Waage im Fokus: Durch regelmäßigen Sport habe sie vor allem Kraft, Motivation, einen klaren Kopf und neues Selbstvertrauen gewonnen. In einem Vorher-Nachher-Video erklärte sie, heute ein völlig neues Körpergefühl zu besitzen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Regelmäßiges Training und klare Botschaft

Um ihre Ziele zu erreichen, trainiert Kizil drei- bis viermal pro Woche und absolviert täglich 10.000 Schritte. Ihren Anhängern legt sie nahe, das Leben nicht erst bis nach einer Gewichtsabnahme aufzuschieben.

Monrose: Mandy Capristo, Senna Guemmour und Bahar Kizil, 2010 © Getty Images

Offene Worte über schweren Schicksalsschlag

Neben ihren Fitness-Fortschritten sprach die 38-Jährige, die von 2006 bis 2011 gemeinsam mit Senna Gammour (46) und Mandy Capristo (36) Teil der Girlgroup Monrose war, auch über schwere Zeiten.

Im Mai machte sie im Podcast "Recall - mit Senna & Bahar" öffentlich, im Jahr 2025 infolge einer heftigen Corona-Erkrankung eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Ihren Kinderwunsch habe sie dennoch nicht aufgegeben, wolle sich diesen aber erst erfüllen, wenn sie dem Kind genügend Stabilität bieten könne.