Aufreger
"Tokio Hotel": Nach Auftritt nun Anzeige gegen Bill?
Beim Konzert von "Tokio Hotel" am Freitagabend in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena kam es zu einem Eklat auf offener Bühne. Frontsänger Bill Kaulitz (37) machte einen Sachbearbeiter der Stadtverwaltung dafür verantwortlich, dass die Band ihre geplante Bühnenshow nicht vollständig umsetzen durfte.
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Ausbuhen gefordert
Konkret kritisierte der Musiker, dass er zu Showbeginn kein Feuerwerk in der Hand halten und sein Bruder Tom Kaulitz (37) nicht mit seiner Gitarre Funken sprühen durfte. Daraufhin nannte der Sänger mehrfach den Klarnamen des Beamten und animierte die Zuschauer dazu, diesen auszubuhen. Ein entsprechendes Video kursiert seither im Netz.
Stadt verweist auf Sprengstoffgesetz
Die Leipziger Stadtverwaltung reagierte umgehend auf die Vorwürfe und stellte klar, dass kein generelles Verbot ausgesprochen worden sei. Lediglich zwei spezifische Effekte wurden untersagt, da diese laut Erster Sprengstoffverordnung keinen bestimmungsmäßigen Gebrauch darstellten und den Brüdern die erforderliche Erlaubnis sowie das Fachwissen nach Paragraf 20 fehlten. Andere Effekte wie Knalleffekte und Feuerstöße fanden hingegen wie geplant statt.
Prüfung rechtlicher Konsequenzen
Aufgrund der öffentlichen Nennung des Klarnamens sowie der anschließenden Verbreitung in den sozialen Medien prüft die Stadt Leipzig nun rechtliche Schritte gegen den 37-Jährigen. Gegenüber der LVZ verurteilte die Verwaltung das Vorgehen als erheblichen Angriff auf ihre Mitarbeiter. Vonseiten der Band liegt bislang keine Stellungnahme vor.
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