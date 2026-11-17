Ein Auftritt von "Tokio Hotel" in Leipzig sorgt für ein juristisches Nachspiel. Weil Teile der geplanten Pyroshow untersagt wurden, nannte Frontmann Bill Kaulitz auf der Bühne den Klarnamen eines Stadtmitarbeiters und stiftete das Publikum zu Buhrufen an.

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Beim Konzert von "Tokio Hotel" am Freitagabend in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena kam es zu einem Eklat auf offener Bühne. Frontsänger Bill Kaulitz (37) machte einen Sachbearbeiter der Stadtverwaltung dafür verantwortlich, dass die Band ihre geplante Bühnenshow nicht vollständig umsetzen durfte.

Ausbuhen gefordert

Konkret kritisierte der Musiker, dass er zu Showbeginn kein Feuerwerk in der Hand halten und sein Bruder Tom Kaulitz (37) nicht mit seiner Gitarre Funken sprühen durfte. Daraufhin nannte der Sänger mehrfach den Klarnamen des Beamten und animierte die Zuschauer dazu, diesen auszubuhen. Ein entsprechendes Video kursiert seither im Netz.

Stadt verweist auf Sprengstoffgesetz

Die Leipziger Stadtverwaltung reagierte umgehend auf die Vorwürfe und stellte klar, dass kein generelles Verbot ausgesprochen worden sei. Lediglich zwei spezifische Effekte wurden untersagt, da diese laut Erster Sprengstoffverordnung keinen bestimmungsmäßigen Gebrauch darstellten und den Brüdern die erforderliche Erlaubnis sowie das Fachwissen nach Paragraf 20 fehlten. Andere Effekte wie Knalleffekte und Feuerstöße fanden hingegen wie geplant statt.

Bill Kaulitz © WireImage

Prüfung rechtlicher Konsequenzen

Aufgrund der öffentlichen Nennung des Klarnamens sowie der anschließenden Verbreitung in den sozialen Medien prüft die Stadt Leipzig nun rechtliche Schritte gegen den 37-Jährigen. Gegenüber der LVZ verurteilte die Verwaltung das Vorgehen als erheblichen Angriff auf ihre Mitarbeiter. Vonseiten der Band liegt bislang keine Stellungnahme vor.