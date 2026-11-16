Aua!
Klum: Nach Schnitzi-Schmaus & Co. nun Bauchweh-Tee
Unternehmerin und Moderatorin Heidi Klum hat mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz ein paar wunderbare Tage in Wien verbracht, bevor dieser mit seiner Band "Tokio Hotel" in der Stadthalle aufspielte.
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Luxus-Unterbringung
Die beiden stiegen in der Luxus-Herberge "Mandarin Oriental Vienna" ab, wo sie eigens für sich bestickte Kopfpölster vorfanden.
Spaziergang durch Wien
Dann ging es für das verliebte Paar durch die festlich geschmückte Innenstadt mit dem Ziel das beste Schnitzel zu essen. Beim Traditionswirt "Figlmüller" wurden die zwei fündig und schmausten neben dem panierten Klassiker auch die passenden Beilagen: Gurkensalat und Co. Fazit: Die Spezialität schmeckte außerordentlich gut.
Im Hotel fanden Klum-Kaulitz dann eines weiteres Wiener Original vor: eine kleine Sachertorte, die auch umgehend verkostet wurde. Einmal mehr zeigten sich die beiden, wie aus einer Insta-Story hervorging höchst begeistert.
Heidi hat Bauchweh
Doch, oh je, was sehen wir in einer aktuellen Story? Kurz vor Toms Konzert bereitete Klum sich einen Tee zu: Fenchel-Anis-Kümmel einer Apothekenmarke. Diese Mischung kommt laut der Wiener Apothekerin Michaela L. bei Bauchweh zum Einsatz: "Wenn man Schmerzen im Bauch hat, Magenweh oder Blähungen ist diese Rezeptur ideal", so die Fachfrau gegenüber oe24.
Klassischer Verdauungstee
Kann das Getränk auch einen Beauty-Aspekt haben? "Wenn man einen gesunden Darm als guten Einfluss auf die Haut sieht, dann ja. Aber es ist ein klassischer Verdauungs- und Bauchwohlfühltee."
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Danach große Feier
Dramatisch war die Lage nicht, denn kurz darauf feierte sie in der Stadthalle bei "Tokio Hotel". Vielleicht hätte Heidi einfach eine weitere Austro-Spezialität probieren sollen: Einen aromatischen Schnaps.
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