oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Premiere

Sabia Boulahrouz zeigt erstmals schöne Tochter!

Stars Redaktion
von
Vier Frauen posieren schick gekleidet vor einer roten Alsterhaus-Fotowand.
© Instagram
Die frühere Spielerfrau zeigte sich bei einer vorweihnachtlichen Veranstaltung erstmals gemeinsam mit ihrer erwachsenen Tochter Katharina Bakrac der Öffentlichkeit.
OE24 auf Google bevorzugen

Jahrelang hatte Sabia Boulahrouz ihre Familie konsequent vor dem medialen Trubel abgeschirmt, doch beim Event-Debüt ihrer ältesten Tochter präsentierten sich die beiden als eingespieltes Gespann.

Gegenüber der "BILD"-Zeitung zeigte sich die stolze Mutter sichtlich berührt über die gemeinsame Premiere: "Es ist schön, diese Zweisamkeit, es ist das erste Mal, dass wir uns zusammen in der Öffentlichkeit zeigen." Beide Damen überzeugten mit modischer Stilsicherheit und verblüffender optischer Ähnlichkeit, die im Alsterhaus für anerkennende Blicke sorgte.

Auch interessant

Katzenberger-Ex Klein: Das ist seine neue Freundin

JP Kraemer bricht sein Schweigen und sorgt mit Video für Empörung

Tumor-Schock bei Patricia Blanco: Blut floss in Strömen

Enge Verbindung und gemeinsames Enkelkind

Im Interview gewährte Sabia seltene Einblicke in das enge Band zu ihrer Erstgeborenen, die sie bereits im Jahr 2020 mit der Geburt ihres Sohnes Leonardo zur Großmutter gemacht hatte. Sie schilderte die gemeinsame Leidenschaft für ausgedehnte Einkaufsbummel mit einem Augenzwinkern: "Wir unternehmen viel zusammen, shoppen ist unsere Leidenschaft. Wenn wir losgehen, wird es teuer. Wir telefonieren jeden Tag drei bis vier Mal und versuchen, uns mindestens jeden dritten Tag zu sehen."

Katharina stammt aus einer früheren Beziehung mit einem Hamburger Gastronomen, während Sabia aus ihrer späteren Ehe mit Ex-Nationalspieler Khalid Boulahrouz zwei weitere Kinder hat, nachdem eine gemeinsame Tochter 2008 tragischerweise kurz nach der Geburt verstorben war.

Zufriedenheit im Privaten und TV-Pläne

Nach den turbulenten Schlagzeilen der Vergangenheit rund um ihre Freundschaft zu Sylvie Meis und die Beziehung zu Rafael van der Vaart genießt Sabia heute ein ruhigeres Leben. Bei einer kürzlichen Gala von Cornelia Poletto betonte sie, wie glücklich sie mit ihrer aktuellen Situation sei.

Das Star-Foto des Tages

1 / 19

Chris Pratt ist komplett mit grünem Schleim bedeckt und steht mit offenen Armen da.

Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden!

© CBS via Getty Images

Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.

Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.

© Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER

Drei Personen betrachten Gemälde in einer Kunstausstellung im Bonnefanten Museum Maastricht.

Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.

© EPA

Gleichzeitig schließt die Hamburgerin ein Comeback im Rampenlicht nicht aus: Zehn Jahre nach ihrem Auftritt bei "Dance, Dance, Dance" liebäugelt sie mit einer Teilnahme bei "Let’s Dance", wenngleich sie scherzhaft anmerkte, lediglich Respekt vor dem strengen Urteil von Chefjuror Joachim Llambi zu haben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hunziker-Tochter Aurora: Bitteres Bulimie-Geständnis

Claudia Effenberg wehrt sich gegen Filter-Kritik

Katzenberger-Ex Klein: Das ist seine neue Freundin

Giovanni Zarrella geht auf "Last Christmas"-Kritiker los

Tumor-Schock bei Patricia Blanco: Blut floss in Strömen

Mickie Krause: Krebs-Beichte in neuer ARD-Doku

Klum: Nach Schnitzi-Schmaus & Co. nun Bauchweh-Tee

Tokio Hotel bringen Wien zum Ausflippen

Sabia Boulahrouz zeigt erstmals schöne Tochter!

JP Kraemer bricht sein Schweigen und sorgt mit Video für Empörung