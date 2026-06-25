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Brisanter Bericht

Formel-1-Knall: Verstappen verhandelt schon mit neuem Team

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Eine Person im Red Bull Racing Team-Shirt und -Kappe sitzt vor einem unscharfen Hintergrund.
© Getty Images
Der Wechsel-Wirbel um Max Verstappen wird nicht ruhiger. Ein neuer Bericht sorgt für zusätzliche Brisanz.
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Am Sonntag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steigt in Spielberg der Grand Prix von Österreich. Beim Heimrennen von Red Bull steht Superstar Max Verstappen natürlich besonders im Fokus.

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Am Red Bull Ring fühlt sich der vierfache Formel-1-Weltmeister traditionell wohl und betrachtet das Rennen auch als sein zweites Heimrennen. Doch wie lange noch? Immer wieder kursieren Gerüchte, dass der 28-jährige Niederländer den österreichischen Rennstall nach der Saison verlasen wird.

Auch vor dem Bullen-Heim-GP taucht nun in Großbritannien ein brisanter Bericht auf. Demnach soll es bereits Geheim-Gespräche mit dem möglichen neuen Arbeitgeber von Verstappen geben.

Letzte Chance: Spielberg

Zuvor wurde unter vorgehaltener Hand schon gemunkelt, dass das Rennen in Spielberg über die Zukunft Verstappens entscheiden wird. Red Bull hat nach dem Horror-Start in die neue Saison ein großes Update angekündigt. Sollte Verstappen wieder das Gefühl haben um den Sieg mitfahren zu können, würde das die Chance sein ihn doch noch zu halten.

Ansonsten dürfte der Abschied nahezu besiegelt sein. Sein Manager Thierry Vermeulen meinte gegenüber oe24, dass man "das hier professionell über die Bühne bringen möchte" und es derzeit keine Wechselabsichten gebe.

Geduld am Ende

Allerdings dürfte die Verstappen-Geduld am Ende sein. Er möchte um Siege fahren und nicht im Mittelfeld herumtümpeln. Wie nun die Daily Mail berichtet, gibt es im Hintergrund bereits Gespräche mit McLaren. Demnach soll ein spektakulärer Fahrertausch mit Oscar Piastri im Raum stehen.

epa13063584 McLaren driver Oscar Piastri of Australia attends a press conference ahead of the Formula One Austrian Grand Prix at the Red Bull Ring race track in Spielberg, Austria, 25 June 2026. The 2026 Formula 1 Austrian Grand Prix will be held on 28 June. EPA/ANNA SZILAGYI
© EPA

Während Verstappen seine Vertrags-Klausel aktivieren könnte, die ihm einen Bullen-Abschied nach der Saison ermöglicht, würde Piastri beim britischen Rennstall geopfert werden und hätte umgehend einen neuen Arbeitgeber, mit dem er wieder nach Siegen greifen kann.

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