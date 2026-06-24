Nachfolger steht bereit: In Spielberg entscheidet sich Verstappen-Zukunft

Am kommenden Wochenende gastiert die Formel 1 wieder in Österreich. Ausgerechnet am Red Bull Ring soll sich die Zukunft von Superstar Max Verstappen entscheiden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Sonntag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) geht es beim GP von Österreich wieder um den Sieg. Einer der den Kurs in der Steiermark besonders gerne hat ist Super-Bulle Max Verstappen, für den es auch einem Heimrennen gleicht.

Doch angesichts des bisherigen Saisonverlaufs wäre ein Sieg des Niederländers eine große Überraschung. Dabei soll der rot-weiß-rote Rennstall mit neuen Updates kommen, durch die man wieder einen Schritt Richtung Spitze machen möchte.

Dennoch reißen die Gerüchte nicht ab, dass der 28-jährige Superstar den Rennstall mit Saisonende verlassen möchte. Er ist nach wie vor unzufrieden mit dem Ergebnis der großen Regeländerung vor Saisonstart.

Zukunft weiter offen

Ob er innerhalb der Motorsport-Königsklasse wechselt, oder die Formel 1 ganz hinter sich lässt ist dabei die große Frage. Sollte er nach einem fünften WM-Titel greifen wollen, werden immer wieder McLaren und Mercedes als mögliche neue Teams genannt. Wenn Verstappen zumindest vorübergehend seine Karriere beendet, wird er sich vermehrt um die 24-Stunden-Rennklassen bemühen.

Sollte der Niederländer tatsächlich erstmals in seienr Karriere nicht für Red Bull auflaufen, ist sich Ex-Fahrer Juan Pablo Montoya sicher, dass er zu Mercedes oder McLaren gehen wird. Je nachdem welches Team es werden soll, würde auch bereits feststehen, wer in das freie Cockpit bei Red Bull schlüpfen wird.

Nachfolge steht fest

Demnach müssten entweder Oscar Piastri oder George Russell das Feld räumen und würden umgehend zu den Bullen wechseln. Allerdings dürfte alles davon abhängen, wie sich der Red Bull in Spielberg fährt.

George Russel oder Oscar Piastri könnten zu Red Bull wechseln. © NurPhoto via Getty Images

"Red Bull wird endlich ein Auto haben, das mithalten kann. Das wird interessant, denn Red Bull hat die beste Power Unit. Das kombiniert mit den Ansprüchen am Red Bull Ring könnte gut gehen", so Montoya in einem aktuellen Podcast weiter. Allerdings warnt er, dass die Konkurrenz auch nicht schläft. Dementsprechend groß müsste der Leistungssprung der Bullen sein, um Verstappen von einem Verbleib zu überzeugen.