Hammer-Gerücht! Mehrere F1-Teams wollen IHN

Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt gewaltig. Gleich drei Teams zeigen großes Interesse an Sergio Perez und haben bereits eine Anfrage beim Management des erfahrenen Mexikaners hinterlegt.

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Die "Silly Season" in der Königsklasse des Motorsports läuft auf Hochtouren. Im Fokus der aktuellen Spekulationen steht dabei ganz klar "Checo", dessen sportliche Zukunft für viel Gesprächsstoff sorgt. Konkret sollen Alpine, Williams sowie Aston Martin beim Management von Sergio Perez wegen einer möglichen Verpflichtung angefragt haben.

Begehrte Qualitäten des Mexikaners

Der Routinier ist erst mit dem Start des Cadillac F1 Team Projekts in die Formel 1 zurückgekehrt. Für den neuen US-Rennstall zeigte Sergio Perez in dieser laufenden Saison bereits eine starke Leistung. Im prestigeträchtigen Rennen von Monaco verpasste er nur denkbar knapp den allerersten WM-Punkt für das neue Team auf dem Stadtkurs.

Blick auf die Erfolgsbilanz

Dass Sergio Perez ein gefragter Mann auf dem Fahrermarkt ist, kommt nicht von ungefähr. Ein Blick auf seine bisherige Karriere in der Formel 1 unterstreicht seine fahrerische Klasse. Der Mexikaner kann stolz auf insgesamt sechs Rennsiege, 39 Podestplätze und drei Pole-Positions zurückblicken. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte er im Jahr 2023, als er im Auto von Oracle Red Bull Racing den Titel des Vizeweltmeisters einfuhr. Wohin die Reise für den erfahrenen Piloten nun führt, bleibt spannend.