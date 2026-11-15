Tumor-Schock bei Patricia Blanco: Blut floss in Strömen

Nach einer mehrstündigen Operation meldet sich die 55-Jährige zu Wort und berichtet über die Entfernung zweier gutartiger Tumore an der Gebärmutter.

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Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Patricia Blanco hat sich einem mehr als dreistündigen chirurgischen Eingriff unterzogen.

Hintergründe ihres Klinikaufenthalts

In einer Instagram-Story wandte sich die 55-Jährige an ihre Follower, um über die Hintergründe ihres Klinikaufenthalts aufzuklären: "Also zwei gutartige Tumore. Riesengroße Dinger wurden an der Gebärmutter entfernt." Der behandelnde Arzt konnte einen größeren Bauchschnitt vermeiden, zudem blieben Eierstöcke und Gebärmutterhals erhalten.

Schwere Beschwerden vor Operation

Die gesundheitlichen Probleme hatten ihren Alltag im Vorfeld massiv beeinträchtigt:

Massiver Blutverlust: Nach eigenen Angaben kam es wiederholt zu unstillbaren Blutungen in Strömen.

Anhaltender schwerer Eisenmangel: Die dauerhaften Blutungen führten zu starker körperlicher Erschöpfung.

Druck auf die Nachbarorgane: Die großen Wucherungen verdrängten umliegendes Gewebe und belasteten die Blase spürbar.

Patricia Blanco ist emotional noch sehr fragil nach der Operation © Instagram

Dreistündiger Eingriff im Krankenhaus

Noch im Krankenbett scherzte sie angesichts der erhaltenen Organe über theoretische Optionen wie das Einfrieren von Eizellen und lachte: "Es ist noch nicht alles Hopfen und Malz verloren." Nach der Gabe von Eiseninfusionen und dem Abklingen erster Nachwirkungen konnte sie das Krankenhaus nach drei Tagen Liegezeit wieder verlassen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Erholung im eigenen Zuhause

Inzwischen befindet sie sich zur weiteren Erholung in den eigenen vier Wänden. Zwar trübte kurzzeitiges Unwohlsein die anfängliche Erleichterung, doch eine umfassende Untersuchung lieferte beruhigende Ergebnisse: Abseits des überstandenen Eingriffs seien ihre Werte gut und sie sei kerngesund.