Not-OP
Tumor-Schock bei Patricia Blanco: Blut floss in Strömen
Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Patricia Blanco hat sich einem mehr als dreistündigen chirurgischen Eingriff unterzogen.
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Hintergründe ihres Klinikaufenthalts
In einer Instagram-Story wandte sich die 55-Jährige an ihre Follower, um über die Hintergründe ihres Klinikaufenthalts aufzuklären: "Also zwei gutartige Tumore. Riesengroße Dinger wurden an der Gebärmutter entfernt." Der behandelnde Arzt konnte einen größeren Bauchschnitt vermeiden, zudem blieben Eierstöcke und Gebärmutterhals erhalten.
Schwere Beschwerden vor Operation
Die gesundheitlichen Probleme hatten ihren Alltag im Vorfeld massiv beeinträchtigt:
- Massiver Blutverlust: Nach eigenen Angaben kam es wiederholt zu unstillbaren Blutungen in Strömen.
- Anhaltender schwerer Eisenmangel: Die dauerhaften Blutungen führten zu starker körperlicher Erschöpfung.
- Druck auf die Nachbarorgane: Die großen Wucherungen verdrängten umliegendes Gewebe und belasteten die Blase spürbar.
Dreistündiger Eingriff im Krankenhaus
Noch im Krankenbett scherzte sie angesichts der erhaltenen Organe über theoretische Optionen wie das Einfrieren von Eizellen und lachte: "Es ist noch nicht alles Hopfen und Malz verloren." Nach der Gabe von Eiseninfusionen und dem Abklingen erster Nachwirkungen konnte sie das Krankenhaus nach drei Tagen Liegezeit wieder verlassen.
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Erholung im eigenen Zuhause
Inzwischen befindet sie sich zur weiteren Erholung in den eigenen vier Wänden. Zwar trübte kurzzeitiges Unwohlsein die anfängliche Erleichterung, doch eine umfassende Untersuchung lieferte beruhigende Ergebnisse: Abseits des überstandenen Eingriffs seien ihre Werte gut und sie sei kerngesund.
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