Konzert der Woche
Tokio Hotel bringen Wien zum Ausflippen
Am 5. Dezember treten Bill und Tom Kaulitz in übergroße TV-Fußstapfen: Premiere der Moderation von "Wetten, dass . . ? "auf den Spuren von Thomas Gottschalk. Allzu große Vorbereitungen gibt es nicht. Seit 28. Oktober und noch bis zum 23. November ist man mit Tokio Hotel auf Tour. Am Sonntag steht das Wien-Konzert in der Stadthalle am, Plan. Die 13.000 Tickets sind seit Monaten ausverkauft. Ein größerer Hype als zu den Glanzzeiten der 00er Jahren.
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Vom Opener "Shout 2 the Universe", bei dem Tom auf einer Plattform vom Hallendach einschwebt, bis zum Mitkreisch-Finale "Durch den Monsun" zündet man ein 26 Songs starkes Pop-Spektakel. Extravagante Kostüme, Nebel- und Pyro-Overkill sowie Hi-Tech-Videoshow inklusive.
Mit Hauptaugenmerk auf die neue CD "Encore" setzt man auch Coverversionen von Nina Chubba ("Fata Morgana"), Kraftklub ("Fahr mit mir") und der Goo Goo Dolls ("Iris") auf die Setlist. Dazu gibt‘s einen Flug über die Fans ("Darkside of The Sun") und einen Ritt auf einer riesigen Sektflasche ("Dogs Unleashed").
Zuletzt war auch Heidi Klum backstage mit dabei. Sie will ihren Tom jetzt auch nach Wien und im August dann auch zum Frequency Festival begleiten.
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