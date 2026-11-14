Tokio Hotel bringen Wien zum Ausflippen

Kreischalarm in Wien. Am Sonntag kommen Bill und Tom Kaulitz mit der neuen CD "Encore", allen Hits und einem unglaublichen Bombast-Spektakel in die Stadthalle. Backstage wird auch Heidi Klum erwartet.

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Am 5. Dezember treten Bill und Tom Kaulitz in übergroße TV-Fußstapfen: Premiere der Moderation von "Wetten, dass . . ? "auf den Spuren von Thomas Gottschalk. Allzu große Vorbereitungen gibt es nicht. Seit 28. Oktober und noch bis zum 23. November ist man mit Tokio Hotel auf Tour. Am Sonntag steht das Wien-Konzert in der Stadthalle am, Plan. Die 13.000 Tickets sind seit Monaten ausverkauft. Ein größerer Hype als zu den Glanzzeiten der 00er Jahren.

Starkes Entree: Bill Kaulitz schwebt zum Showstart vom Hallendach ein. © YouTube

Vom Opener "Shout 2 the Universe", bei dem Tom auf einer Plattform vom Hallendach einschwebt, bis zum Mitkreisch-Finale "Durch den Monsun" zündet man ein 26 Songs starkes Pop-Spektakel. Extravagante Kostüme, Nebel- und Pyro-Overkill sowie Hi-Tech-Videoshow inklusive.

Schärfer als die Polizei erlaubt, Tokio Hotel zeigen die irrsten Kostüme. © YouTube

Mit Hauptaugenmerk auf die neue CD "Encore" setzt man auch Coverversionen von Nina Chubba ("Fata Morgana"), Kraftklub ("Fahr mit mir") und der Goo Goo Dolls ("Iris") auf die Setlist. Dazu gibt‘s einen Flug über die Fans ("Darkside of The Sun") und einen Ritt auf einer riesigen Sektflasche ("Dogs Unleashed").

Heiße Show, Tom Kaulitz scheißt Feuer-Fontänen aus seiner Gitarre. Das gefällt auch Gattin Heidi Klum. © YouTube

Zuletzt war auch Heidi Klum backstage mit dabei. Sie will ihren Tom jetzt auch nach Wien und im August dann auch zum Frequency Festival begleiten.