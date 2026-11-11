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Von Auto überrollt

TV-Star verunglückt auf Friedhof tödlich

Gerhard Kopcsa
von
Geöffneter Rettungswagen mit Blaulicht im Sonnenuntergang, Blick ins Innere des Fahrzeugs.
© Getty Images
Die deutsche Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin Irmelin Krause ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Ein furchtbares Unglück auf einem Friedhofsparkplatz beendete ihr langes Künstlerleben.
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Deutschland. Die Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin Irmelin Krause ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Wie ihre Tochter Velia Krause der Illustrierten "SuperIllu" bestätigte, verunglückte die Künstlerin tödlich auf dem Parkplatz des St.-Andreas-St.-Markus-Friedhofs in Berlin-Alt-Hohenschönhausen. Eine 77-jährige Autofahrerin hatte sie beim Rangieren erfasst und überrollt; Krause verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin kam mit einem Schock ins Krankenhaus, während Verkehrsunfallkommando und Kriminaltechnik die Ermittlungen aufnahmen, wie die deutsche "Bild"-Zeitung online berichtet.

Ältere Frau mit lockigem blondem Haar lächelt freundlich in die Kamera.
Irmelin Krause starb im Alter von 88 Jahren nach einem Unfall auf einem Friedhofsparkplatz. © Wikipedia/Mehrsaiter

Bekannt aus "Polizeiruf 110" und "Ferienheim Bergkristall"

Einem breiten Publikum wurde die gebürtige DDR-Künstlerin durch den "Polizeiruf 110: Der Kreuzworträtselfall" (1988) bekannt, in dem sie eine Postangestellte spielte. Der auf einem realen Kriminalfall basierende Film erreichte bei seiner Erstausstrahlung eine Quote von 54,7 Prozent. Grossen Erfolg feierte sie zudem in der Lustspielreihe "Ferienheim Bergkristall" als Martchen Schneeberger in den Folgen "Das ist ja zum Kinderkriegen" und "So ein Theater". Neben TV-Rollen wie in "Familie Rechlin" stand Krause seit 1960 als Chanson-Sängerin auf der Bühne und feierte 2020 ihr 60. Bühnenjubiläum.

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Gefragte Synchronstimme

Auch Krauses Stimme prägte viele bekannte Produktionen: Die Deutsche Synchronkartei führt 192 Sprechrollen für sie auf. Sie lieh unter anderem Lynn Cohen als Magda in "Sex and the City 2" ihre Stimme und sprach Rollen in Filmen wie "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" (Mrs. Darcy), "Wedding Planner" (Dottie) sowie "Star Wars: Episode I" (Jira). Zudem war sie in Serien wie "Friends", "Grey’s Anatomy" und "Eine himmlische Familie" zu hören.

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