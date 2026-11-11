Palina Rojinski: Liebes-Aus mit Rapper Lucio101!

Während Palina Rojinski in ihrer ZDF-Serie "My Ex" noch auf der Suche nach der großen Liebe war, schien die Moderatorin privat längst ihr Glück gefunden zu haben. Doch die heimliche Beziehung mit dem um 15 Jahre jüngeren Berliner Rapper Lucio101 gehört nun laut Medienberichten bereits wieder der Vergangenheit an.

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Es hatte alles so romantisch begonnen: Wie das Magazin BUNTE berichtete, hatte der Berliner Rapper Lucio101 – bürgerlich Lucas Rother – das Herz der 41-jährigen Schauspielerin Palina Rojinski erobert. Die beiden verbrachten damals viel Zeit miteinander in Berlin, zeigten sich vertraut in der Öffentlichkeit, wurden Arm in Arm gesichtet und sogar beim Küssen beobachtet.

Auch gemeinsam auf Reisen ging es für das Paar bereits vor den ersten Berichten im Mai. Schon im März hatten Palina und der Musiker unabhängig voneinander Fotos aus Brasilien, seiner zweiten Heimat, vor identer Kulisse in den sozialen Medien veröffentlicht.

Romantik pur am Geburtstag

Besonders romantisch gestaltete sich schließlich der 41. Geburtstag der Moderatorin: Diesen feierten die beiden im Fünf-Sterne-Luxushotel "San Domenico Palace" im sizilianischen Taormina. Beide teilten damals zahlreiche Impressionen aus dem Nobelresort mit ihren Fans. Öffentlich bestätigt hatten die zwei ihre Beziehung allerdings nie.

Insider sprechen von Trennung

Nun dürfte das Liebesglück jedoch wieder Geschichte sein. Nach Informationen der BUNTE haben sich Palina Rojinski und der Rapper bereits vor geraumer Zeit getrennt.

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Ein deutliches Signal gab die Moderatorin zuletzt beim Oktoberfest ab: Dort erschien sie bestens gelaunt im Dirndl – und trug die Schleife ihrer Schürze demonstrativ auf der linken Seite. Ein traditioneller Brauch, der unmissverständlich zeigt, dass sie wieder als Single durchs Leben geht.