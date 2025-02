2:1 – LASK wirft Serienmeister Salzburg aus dem Cup

Cup-Sensation in Linz! Der LASK bezwingt Red Bull Salzburg nach Verlängerung und zieht ins Halbfinale ein. Auch Titelverteidiger Sturm ist ausgeschieden.

Im Viertelfinale des ÖFB-Cups hat der LASK für eine Überraschung gesorgt und Red Bull Salzburg aus dem Bewerb geworfen. Die Linzer setzten sich am Mittwoch in der Raiffeisen Arena mit 2:1 nach Verlängerung durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Serienmeister Salzburg war in der ersten Hälfte durch ein Tor von O. Gloukh (32.) in Führung gegangen, doch der LASK glich nach der Pause durch B. Jovicic (71.) aus. In der Verlängerung sorgte schließlich S. Adeniran in der 109. Minute für den entscheidenden Treffer und ließ die 12.000 Fans in Linz jubeln.

Nicht nur Salzburg, sondern auch Titelverteidiger Sturm Graz musste sich geschlagen geben. Damit stehen die beiden dominierenden Teams der letzten Jahre nicht im Halbfinale.