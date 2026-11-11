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Dschungelcamp 2027: Reality-Star will gratis rein!

Stars Redaktion
von
Dschungelcamp
© RTL
Während dekadenter Luxus für sie seit jeher zum gewohnten Alltag gehört, blieb der entbehrungsreiche australische Busch für eine wahre Reality-Ikone bislang unerforschtes Terrain. Nun buhlt die schillere Unternehmerin öffentlich um einen begehrten Platz in der RTL-Kultshow – und verblüfft die TV-Landschaft mit einem überraschenden Angebot hinsichtlich ihrer Gage.
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Noch vor wenigen Jahren klang das Statement der prominenten TV-Persönlichkeit unmissverständlich: Keine Summe dieser Erde könne sie jemals zu einer Teilnahme am Dschungelcamp bewegen. Inzwischen hat sich das Blatt jedoch gewendet. Wie das Fachmagazin TV Movie berichtet, wirbt die agile Geschäftsfrau Claudia Obert nunmehr unverhohlen um den Einzug ins Pritschendrama – und stellt aus Verbundenheit zum Medium sogar eine kostenlose Performance in Aussicht.

"RTL habe ich so viel zu verdanken, dann sollte ich das vielleicht gratis machen", wird die Unternehmerin zitiert. Ob es sich bei dieser Offerte um ein ernstgemeintes Zugeständnis oder lediglich um einen typischen, augenzwinkernden Obert-Sager handelt, bleibt derweilen dahingestellt. Ein rechtsgültiger oder verbindlicher Verzicht auf ein Honorar liegt dem Kölner Privatsender damit jedenfalls noch keineswegs vor.

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Kalkül und Millionen-Gagen: Die Faszination Busch

Noch im selben Gespräch zeigte sich die Reality-Veteranin mit den wirtschaftlichen Gepflogenheiten des Genres bestens vertraut. Laut dem Bericht kalkulierte sie gewohnt spitzzüngig vor: Je früher man vom Publikum rausgewählt werde, desto beträchtlicher fiele rechnerisch der eigene Stundenlohn aus.

Zudem verwies sie auf Kolportagen aus der Branche, wonach für den strapaziösen Aufenthalt im australischen Dickicht bereits Gagen von bis zu einer halben Million Euro geflossen sein sollen. Ein konkretes Angebot seitens der RTL-Verantwortlichen an Claudia Obert lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Mega-Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Die Spekulationen um das Teilnehmerfeld bekommen durch den Vorstoß zusätzliche Dynamik. Für die im Januar 2027 anstehende Jubiläumsstaffel plant der Sender RTL ein Spektakel der Superlative: Insgesamt zwölf Prominente sollen ins Camp einziehen, während die Zuschauerschaft mit mehr Sendeterminen und Folgen als jemals zuvor bespielt werden soll. Ob die schillernde Luxus-Liebhaberin dann tatsächlich zum Nulltarif durch das Unterholz marschiert, wird sich in den kommenden Monaten weisen.

Das Star-Foto des Tages

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Drei Personen betrachten Gemälde in einer Kunstausstellung im Bonnefanten Museum Maastricht.

Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.

© EPA

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

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© WWD via Getty Images

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