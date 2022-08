Wendler wohnt jetzt im Wohnmobil

Auf Onlyfans zeigt Laura die neue Bleibe der Wendlers: Sie wohnen jetzt im Wohnmobil.

Nach dem Ruckzuck-Auszug aus ihrer Villa in Florida scheinen die Wendlers nun eine neue Bleibe gefunden zu haben. Wie auf Lauras neuestem Onlyfans-Video zu sehen ist, hausen die beiden nun in einem Wohnmobil. Der Hintergrund: Ihr Vermieter soll den Mietvertrag des Paares nicht verlängert haben. Wendler behauptete jedoch, dass er nicht aus seiner Villa rausgeflogen sei. Vielmehr habe er das Mietshaus in Südflorida auf eigenen Wunsch verlassen: "Keinesfalls ist es richtig, dass der Vermieter gekündigt hat. Der Vermieter hat sogar eine Verlängerung des Mietvertrages gewollt."

© Onlyfans / Laura Müller

Ob der neue Wohnwagen Platz für das Luxus-Leben der Wendlers hat? Zwar ist das Modell "Thor Freedom Elite 22 F" für bis zu sechs Personen ausgerichtet – doch einen begehbaren Kleiderschrank wie in der Florida-Villa hat Laura dort sicher nicht.