Oliver Pocher: Geheim-Affäre mit Cora Schumacher

Gerade erst beschwerte sich Oliver Pocher über ein Urlaubsfoto seiner Ex Amira, auf dem sie mit TV-Moderator Christian Düren zu sehen ist. Jetzt steht er selbst im Mittelpunkt.

"Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich als Zweifachmutter so zu präsentieren“, schreibt er am Donnerstag zu einem Foto von Amira aus ihrem Südafrika-Urlaub. Dabei sollte Olli vielleicht zuerst einmal vor seiner eigenen Türe kehren. Denn wie de "Bild"-Zeitung vermeldet, dürfte die Trauer um Amira so groß nicht sein.

Pocher soll schon längst eine Neue haben. Und die ist keine Unbekannte. Bereits seit Oktober soll Olli eine Affäre mit Cora Schumacher haben, die am Freitag in den Dschungel zieht. Cora soll die Beziehung auch bereits bestätigt haben. Auch ihren zukünftigen Camp-Kollegen soll sie bereits von Olli erzählt haben. Für Cora kein Problem, ist sie doch schon seit längerer Zeit Single. Jedenfalls sollen sich beide wunderbar verstehen und seit vielen Jahren aus diversen TV-Formaten auch kennen.

Cora Schumacher © RTL ×

Und Cora hat mindestens ein genauso loses Mundwerk wie Olli. In einem Interview sagte sie einst wie ihr Traummann sein soll: "Wenn ich das mal ungeniert auf den Punkt bringen darf: eine Drecksau im Bett und ein Ass am Schreibtisch." - Jackpot für Pocher!

© Instagram

Auch Amira soll bereits von der Beziehung wissen und angeblich kein Problem damit haben. Schließlich hat ja auch sie eine traumhafte Zeit in Kapstadt - mit Christian Düren.