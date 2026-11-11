Comeback-Hammer um Lena Meyer-Landrut

Seit über zweieinhalb Jahren leidet die Pop-Welt unter der unfreiwilligen Abwesenheit von Lena Meyer-Landrut, die sich im Juli 2024 aufgrund gravierender gesundheitlicher Probleme schlagartig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

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Die Sorge um das Wohlergehen der Sängerin saß in den vergangenen Jahren tief. Seit ihrem abrupten Rückzug hüllte sich Lena Meyer-Landrut weitgehend in Schweigen – abseits vereinzelter Interaktionen in den sozialen Medien. So hinterließ sie etwa ein virtuelles "Gefällt mir" unter einem Kommentar von Hape Kerkeling, der sich schützend vor die diesjährige deutsche ESC-Kandidatin Sarah Engels stellte. Ein offizielles Statement zu ihrem Gesundheitszustand oder konkreten Zukunftsplänen blieb die Wahl-Berlinerin der Öffentlichkeit jedoch bis dato schuldig.

Umso größer war nun die Erleichterung, als Lena auf eine emotionale Wortmeldung eines Anhängers reagierte. Unter einem TikTok-Beitrag mit dem Titel "All I want for Christmas is a Lena Comeback" antwortete die Musikerin persönlich mit den vielsagenden Worten: "Dauert noch bisschen <3". Wenngleich dieser kurze Satz keinen genauen Zeitpunkt offenbart, spendet die Gewissheit einer prinzipiellen Rückkehr den Fans nach der langen Ungewissheit unschätzbaren Trost.

Ein Leidensweg geprägt von Rückschlägen

Die Vorgeschichte der Künstlerin zeichnet das Bild einer kräftezehrenden Leidenszeit. Bereits im Jahr 2023 zog sich die Sängerin bei einem schweren Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch zu und hatte im darauffolgenden Winter mit einem erneuten Ausbruch ihrer Depressionen zu kämpfen. Als sie im Sommer 2024 voller Elan ihre "Loyal-to-Myself"-Tournee antrat, schien der Wendepunkt erreicht – ehe am 29. Juni in München ein heftiger Schmerzanfall im Bauch- und Nierenbereich zu einer kurzfristigen Absage führte.

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Trotz des darauffolgenden Versuchs, die Konzertreise fortzusetzen, erzwang ein weiterer medizinischer Notfall schließlich den endgültigen Abbruch der verbleibenden Tourtermine. Seither hat sich die Künstlerin vollständig ins Privatleben zurückgezogen.

Neue Prioritäten und Gerüchte um Familienzuwachs

Neben den gesundheitlichen Herausforderungen scheinen jedoch auch erfreuliche private Entwicklungen eine Rolle beim Rückzug aus dem Rampenlicht zu spielen. Wie das deutsche Boulevardblatt BILD im Juni dieses Jahres berichtete, soll die Musikerin klammheimlich ihr zweites Kind zur Welt gebracht haben.

Das Star-Foto des Tages 1 / 17 Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images

Ob es somit das erneute Mutterglück oder die physische Rekonvaleszenz ist, welche die Rückkehr verzögern: Die Fans werden sich noch ein wenig gedulden müssen, ehe sie ihr Idol wieder auf den großen Bühnen begrüßen dürfen.