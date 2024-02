× Kinderverbot bei AC/DC in Wien!

Am 23. und 26. Juni lassen AC/DC das Happel Stadion beben. Ab morgen gibt's die Tickets. Mit einer schrägen Regel: „Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zur Veranstaltung!“

Morgen um 10 Uhr startet der Vorverkauf für die Hardrock-Hits des Jahres. Bei oeticket und ticket24.at gehen die Karten für das Doppelpack von AC/DC am 23. Und 26. Juni im Happel Stadion in den Verkauf

© Getty Images ×



Schon jetzt lässt oeticket mit einem info-Mail aufhorchen: „Tickets für AC/DC gibt es ausschließlich als FanTicket, nicht aber als mobile Ticket oder Ticket Direct.“ Heißt es da. Und noch spannender: „Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zur Veranstaltung!“

© oeticket

Ganz junge Rock-Fans dürfen also in Wien nicht mit dem Papa bei Angus Young und Co. abrocken.

© Getty Images ×

Der Ansturm wird aber trotzdem wohl wieder die Server erzittern lassen: 2009 war das Happel für AC/DC in nur 17 Minuten ausverkauft. Rekord! Dazu lieferten die Hardrock-Giganten ja 2015 gleich das größte Rock-Konzert des je in Österreich angehalten wurde: 115.000 Fans in Spielberg. Jetzt werden rund 110.000 Karten aufgelegt.