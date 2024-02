AC/DC starten den Tour-Countdown

Seit Monaten laufen die Gerüchte für dei Comeback-Tournee von AC/DC samt einem Wien-Doppelpack. Jetzt zünden die Teufelsrocker dafür ein Teaser-Video!

Der berühmte Powerblitz, dann das legendäre Band-Logog und schließlich die „Worte are you ready?“ – also seid ihr bereit? So starten AC/DC jetzt auf Instagram den Tour-Countdown. Leut den heißesten Gerüchten wollen die Hardrock-Giganten ja am Montang die Comeback-Tournee nach sechs Jahren Pause ankündigen. Und damit auch das geplante Wien. Doppelpack. Dafür ist ja das Happel-Stadion am 23. und 26. Juni reserviert.

Mit dem neuen Kurz-Video heizen AC/DC jetzt endlich und nach monatelange Spekulationen selbst die Tournee an. Zuletzt war man ja 2016 unterwegs. Musst da dabei währen der Tour auf Sänger Brian Johnson wegen Gefahr eines Hörsturzes verzichten. Statt ihm sprang Axl Rose von Guns N‘ Roses ein. Auch beim Wien-Konzert. Auch jetzt könnte wieder einer der "Gunners" bei AC/DC aushelfen. Bassist Cliff Williams der ja bim Oktober beim Power Trip Festival wieder aus der Pension zurück kehrte ist möglicherwiese doch nicht bei der Toru dabei. Statt ihm könnte Duff McKagan einspringen. Das Mikro übernimmt fix wieder Brian Johnson.