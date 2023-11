× AC/DC: Erste Konzert-Termine in Europa so gut wie fix

Deutsche Politiker verraten die große Konzertsensation: AC/DC sollen im Juni zwei mal in München rocken. In Österreich haben die Teufelsrocker Wien oder Spielberg im Visier.

Bei einer Stadtratsitzung des Münchner Bezirksausschuss offenbart Oberbürgermeister Dieter Reiter eine der größten Konzert-Sensationen des Jahres. Ed Sheeran muss für eine geplante Eröffnungs-Feier zur EURO in München auf die Theresienwiese auswichen, da das Olympiastadion am 12. Juni bereits reserviert ist. Für AC/DC!

© Getty Images ×

Comeback-Tour mit allen Hardrock-Hymnen

Nach achtjähriger Pause und dem triumphalen Comeback beim Power Up Festival im April in Kalifornien planen die Hardrock-Giganten jetzt das große Live-Revival. Wie ÖSTERREICH bereits im September berichtete hat man dafür die größten Stadien und Festival-Gelände in Europa in Visier. In München sind gleich zwei Konzerte geplant: Auch am 14. Juni sollen 300-Millionenfach verkaufte Hardrock-Hymnen wie „Hells Bells“, „For Those About To Rock“ oder „Highway To Hell“ im Olympiastadion erklingen.

© Getty Images ×

Austro-Pläne: Doppelpack im Happel-Stadion oder Rekord-Jagd in Spielberg

In Österreich haben AC/DC das Happel-Stadion, wo 2024 noch vier Konzert-Termine frei sind und sogar ein Doppelpack gezündet werden könnte, oder wieder Spielberg im Visier. Dort lieferte man ja 2015 das größte Konzert aller Zeiten auf heimischem Boden. Für 115.000 Fans. Gut möglich, dass dieser Rekord 2024 fällt!